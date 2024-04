Presidente de la CPC en Enade: “Los empresarios estaremos a la altura de lo que el país requiere para que Chile recupere la esperanza”

Enade

Poco antes de las 10:00 horas, Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) comenzó su discurso inaugural en el marco del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024, tras la alocución de Karen Thal, la presidenta de Icare.

Tras destacar el homenaje al fallecido expresidente Sebastián Piñera (que contó con la presencia de su familia), el llamado del líder gremial fue a “movilizarnos, porque la inacción no está en nuestro ADN; las empresas son agentes de cambio para generar transformaciones y soluciones que la sociedad demanda: crear, cambiar, innovar, inventar y arriesgar es lo que hacemos todos”, destacó

“El sector privado ha sido un aliado en la carrera de Chile hacia el desarrollo y nos hemos consolidado como actores protagónicos y determinantes para la calidad de vida de las personas, de sus familias y de las comunidades en que habitan”, complementó luego.

De acuedo a las cifras expuestas por el presidente de la CPC, seis millones de chilenos trabajan en el sector privado, aportando el 80% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y generando el 80% de los empleos. A ello se suma que las empresas aportan el financiamiento de cerca del 40% del Estado, “aportándole los recursos para realizar los programas sociales que necesitan distintos grupos de la sociedad”.

Después, cambiando el tono, Mewes hizo un breve mea culpa: “Siempre habrá situaciones complejas y a veces hemos fallado, pero hemos puesto toda nuestra voluntad para tratar de enmendar los errores”.

A renglón seguido, el líder empresarial apuntó a “ciertas condiciones mínimas” para “desplegar el potencial empresarial” y que “desde hace un tiempo se han ido debilitando, (trayendo) un deterioro en la calidad de vida (...), no solo material, sino también emocional”. Esas condiciones mínimas son seguridad, con delitos violentos “que alcanzan los máximos históricos, según Carabineros”; un “aumento” en las listas de espera (”mientras la atención política está entrampada en el destino del sistema de isapres”); el “deterioro de la educación”; una falta de 190 mil puestos de trabajo para llegar a la cifra de empleo prepandemia; pensiones que “siguen siendo bajas para la mayoría de los jubilados”; y un déficit habitacional que subió un 13% desde 2017.

En cuanto a economía, puso énfasis en el crecimiento cuya “debilidad” ha sido “persistente”: “Sin mayor inversión Chile no podrá superar el 2% de crecimiento tendencial (...) Proyectar que vamos a crecer entre un 2% y un 3% este año no debiera dejarnos para nada satisfechos. Es simplemente una constatación de que la cosa no empeora, pero nadie nos asegura que vaya a mejorar”.

En retrospectiva, hubo hitos señalados por Mewes que marcaron estos resultados: la reforma tributaria de 2014; el cambio al sistema electoral de 2015 “que impide grandes acuerdos”; después, el estallido social y la pandemia; seguidos por “dos intentos fallidos de procesos constitucionales”; y finalmente la polarización y desconfianza de la ciudadanía. “En paralelo, comenzaron a diseñarse reformas económicas y sociales refundacionales, las principales, en materia tributaria y de pensiones”, precisó después.

“Aunque algunos de estos golpes no han sido nuestra responsabilidad, otros los hemos causado nosotros mismos, con las consecuencias ya por todos conocidas. Así las cosas, Chile creció entre 2014 y 2023 en promedio 1,9% al año, lejos del promedio de 4,8% registrado entre 2004 y 2013, cuando todo indicaba que avanzábamos a paso firme hacia el selecto grupo de los países desarrollados”, resumió.

A su juicio, la denominación de país desarrollado con las actuales cifras de crecimiento “es insufciente”: fue destacado por The Economist, que citó Mewes, medio en el que Chile bajó del puesto 21 al 30 en los mejores lugares del mundo para invertir. “Y a propósito de condiciones favorables para los negocios, nos preocupa que nuestro país aún no ratifique el Acuerdo con la Unión Europea, que se firmó hace ya cuatro meses. Es indispensable que el Gobierno acelere este importante trámite, ya que la modernización del tratado traerá claros beneficios a nuestro comercio e inversiones con los países de ese bloque económico”, instó.

Hacaia el final, llamó a fortalecer las confianzas e imaginar “facilitadores o movilizadores”, para “llegar más rápido a la meta del desarrollo”: más seguridad; un Estado que “habilite” el crecimiento, “moderno, eficiente, ágil y profesional”; también la certeza jurídica, donde son gravitantes los “permisos ambientales y sectoriales”; después, la competitividad tributaria que “promueva el ahorro, la inversión y el desarrollo de las empresas”; el capital humano para el fuutro; “aprovechar nuestras ventajas comparativas en la transición hacia una economía sostenible”; y finalmente, un sistema político “que dé gobernabilidad”.

“Los empresarios estaremos a la altura de lo que el país requiere, para que Chile recupere la esperanza. Somos miles de hombres y mujeres, empresarios, empresarias y emprendedores de todos los rubros y regiones listos para la tarea del cambio, la innovación y el progreso que beneficie a todos los habitantes de nuestro país. Despejemos la pista y echemos a andar los motores del crecimiento. Chile tiene grandes oportunidades. Si en las últimas décadas hicimos lo que parecía imposible, podemos volver a hacerlo y, juntos, llegar más lejos. Cuenten con nosotros en esta carrera de Chile hacia el desarrollo integral”, cerró.