“Lo vamos a traer”: ministra Bullrich aborda extradición de Galvarino Apablaza, acusado por el asesinato a Jaime Guzmán

Tras su participación en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, se refirió a la situación del exfrentista Galvarino Apablaza, sindicado como autor intelectual del crimen del fundador de la UDI Jaime Guzmán y del secuestro del heredero de El Mercurio, Cristian Edwards, quien vive en Argentina.

El exguerrillero, hasta hace algunos años, mantenía el status de refugiado político en el país trasandino, hecho que fue revocado en 2017, aunque mantiene su residencia en territorio argentino.

Sobre esta situación, en conservación con CNN Chile, Patricia Bullrich señaló: “Ya ha sido dejado de ser considerado como refugiado. Lo que hemos hecho ahora es ayudar con la justicia del caso”.

“La Argentina no solo le ha sacado el refugio de manera administrativa, sino que la justicia también hable y termine de cerrar un caso que está claro que no es refugio por persecución política, sino por cometer asesinato. Argentina no va a ser tierra que mantenga asesinos”, agregó.

Con todo, la decisión del Gobierno, según dijo Bullrich, es la de “acelerar su expulsión”: “Vamos a hablar con la justicia para resolver esto de manera inmediata. Esperemos poder cumplir con Chile en ese sentido”.

En esa línea, abordada por ADN a la salida de Enade, la ministra de defensa trasandina indicó sobre el caso de Apablaza: “(Estamos) hablando con la justicia para que apure el proceso (de extradición) (...) Lo vamos a traer, lo vamos a traer”.