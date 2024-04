“Hay que tragar veneno”: el amargo análisis de Javier Sanguinetti tras el empate de Huachipato ante The Strongest

Santiago

Javier Sanguinetti, director técnico de Huachipato, comentó con pesar el no haber podido concretar el dominio en el juego para haberle ganado a The Strongest por Copa Libertadores, lamentando el empate sin goles en Talcahuano.

“No hay demasiado para hablar. Solo hubo un equipo en la cancha, que intentó ganar el partido, que tuvo 14 situaciones para ganar, pero es de esos partidos en los que puedes jugar toda la noche y no convertir. Me quedo con el esfuerzo que hicieron los chicos, la convicción con que jugaron y no puedo hacer nada más que agradecerlo. Hicimos todo para ganar el partido”, dijo, enfatizando en que quedó conforme con lo hecho por los jugadores.

“Esto es fútbol, a veces no todo tiene una explicación. A lo mejor no tuvimos la fineza en el último toque, este deporte tan lindo nos deja estos sinsabores. No estoy contento, pero sí tranquilo. Uno analiza otras cosas, cómo se jugó y uno no puede decirles nada”, enfatizó Javier Sanguinetti, reforzando el hecho de mejorar la ofensiva del equipo acerero.

“Hay que seguir trabajando e insistiendo. Estaría más preocupado si no hubiésemos pateado al arco. Hay que seguir dándole confianza a los delanteros, en algún momento el arco se les va a abrir. Hay que tragar veneno, no queda otra”, recalcó, buscando dar vuelta la página, pensando en que el domingo recibirán al líder del Campeonato Nacional 2024, la U de Chile.

“El problema es la recuperación, el haber hecho un gran esfuerzo y tener un rival de la importancia del puntero del campeonato, pero cada partido que jugamos es una final. Trataremos de ver eso, poner el mejor once, ganar y quitarle el invicto a la U”, concluyó el DT argentino.