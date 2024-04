España: Fiscalía de Madrid solicita archivar causa contra la esposa del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez

La Fiscalía Provincial de Madrid solicitó al Juzgado de Instrucción N° 41 archivar la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Recordar que el pasado miércoles, un juez abrió diligencias para investigar una denuncia presentada por Manos Limpias, un grupo activista anticorrupción, en contra de Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción relacionados con licitaciones públicas.

Ante esto, Sánchez anunció que está evaluando dimitir y que dará a conocer su decisión el lunes. “Necesito parar y reflexionar” sobre “si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

Carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/c2nFxTXQTK — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 24, 2024

“Pretende gobernar por compasión”

En tanto, Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP (principal colectivo de la oposición), calificó como una “frivolidad inaceptable” lo anunciado por Pedro Sánchez, durante un punto de prensa en la sede de su partido, según consignó EFE.

Getty Images | El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante un punto de prensa en la sede del partido en Madrid, España / Europa Press News Ampliar

“Como (Sánchez) no puede gobernar por adhesión, pretende gobernar por compasión”, añadió. Y comparó la actitud del mandatario con “un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade”.

Finalmente, Feijóo lo acusó de “intimidar a jueces y periodistas” y que “un presidente responsable no puede someter a un país al bochorno internacional”.