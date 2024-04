En un nuevo episodio de País ADN, la modelo y cantante Ignacia Fernández, quien es candidata para ser Miss Chile, habló acerca de su faceta como cantante de death metal y a su vez de sus motivaciones para participar del concurso de belleza.

Al comienzo de la entrevista, la vocalista de la banda Decessus fue consultada acerca de cómo hace esa voz grave tan típica del metal. “Lo gutural es una técnica de canto, como cualquier otra, como la que se utiliza en la ópera, en el canto popular, en cualquier tipo de canto. Y sí, suena bastante diferente, es como si tuviera un efecto o algo así, pero no, es mi voz (...) No hay intervención”, explicó.

“Yo estudié años canto (...) Yo cuando empecé a escuchar metal y encontré esta técnica y todo, me llamó mucho la atención. Me gustó un montón. Y ahí empecé a investigar con el computador, en YouTube, qué sé yo, cómo se hacía. Y ahí en mi casa, intentando, asustando a mi mamá y hermano, lo logré”, añadió.

Luego, Ignacia Fernández expuso que para cantar de manera profesional, acudió a expertos en este tipo de canto. “Quise hacerlo bien, quise estudiarlo, porque igual es peligroso cuando uno lo hace mal, porque te puedes dañar. Entonces, ahí entré a estudiar. Estudié casi dos años esta técnica en particular. No canto en general, sino que esto. Y bueno, actualmente estoy también en clases de canto, pero canto popular, canto ‘normal’”, afirmó.

“No todos pueden enseñar esto, hay muchos que están en contra. Pero yo encontré una profesora en ese entonces (...) Yo quería una mujer, para estar más cómoda”, complementó.

El porqué decidió participar en Miss Chile

Más adelante, en conversación en el programa de ADN, la modelo metalera reveló cuáles son sus motivos para participar en Miss Chile. “Nunca he seguido este tipo de concurso de miss y todo, nunca fue parte de mi día a día. Uno pensará que con el modelaje va de la mano, pero realmente son dos mundos súper distintos. Pero, llevo 10 años trabajando como modelo, entonces ya estaba un poquito ‘más de lo mismo’, que me gusta un montón, pero quería un nuevo desafío”, indicó.

“Entonces, yo sentía que si entraba a esto, podía ser más yo como Ignacia Fernández, más que solamente vender un producto. Podía ser yo y poder hablar, poder hablar de los valores que tengo, de las cosas que me apasionan, como el tema de los animales, de la música... Puedo entregar un mensaje. Y ese es mi fin, en realidad”, adicionó.

Finalmente, Ignacia Fernández señaló que “no me interesa saber si soy en realidad la niña más linda de Chile o qué sé yo. No me importa. Porque para mí la belleza es subjetiva, yo no me creo más que ninguna, ninguno, ni nadie. Pero sí me gustaría entregar un mensaje y con eso poder hacer algo. Quiero hacer cosas”.