Concejo Municipal de Valparaíso crea comisión ciudadana para recuperar la propiedad del estadio Elías Figueroa

Santiago

Este jueves se reunió el Concejo Municipal de Valparaíso, donde, entre otros temas, se debatió una particular iniciativa en torno a la administración del principal recinto deportivo de la ciudad, el estadio Elías Figueroa.

Cabe recordar que es el Instituto Nacional del Deporte (IND) el que tiene el control del lugar luego que la alcaldía vendiera la propiedad en 2004, cuando Hernán Pinto estaba a cargo, para saldar deudas de la orgánica.

Sin embargo, el actual edil, Jorge Sharp, apoyado por el expresidente de la Corporación Santiago Wanderers, propuso la creación de una comisión ciudadana “Por la recuperación del estadio de Playa Ancha”.

El Concejo Municipal de Valparaíso aprobó por unanimidad dicha idea, con lo que dicha asamblea comenzará a trabajar la próxima semana para ver los pasos a seguir en pos de solicitar al Estado la administración del Elías Figueroa.

“Nos interesa que esta comisión apunte a recabar información, a construir la historia, a generar memoria, a volver a instalar con fuerza lo que sucedió para que nunca más vuelva a suceder. Valparaíso tiene que recuperar su estadio, recuperar el Alejo Barrios y recuperar el Polideportivo. Esa infraestructura no le pertenece al Estado, no le pertenece al IND, no le pertenece a ningún gobierno. Esa infraestructura le pertenece a los porteños y a las porteñas, a través de su Municipio”, aseguró Jorge Sharp en la sesión del Concejo Municipal para valorar este paso.