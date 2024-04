“Atrévete a no llegar...”: Adriana Barrientos acusa presiones de defensa del imputado por el Caso Nayara Vit

El juicio contra Rodrigo del Valle Mijac por la muerte de su difunto pareja Nayara Vit, modelo brasileña fallecida el 7 de julio de 2021, comenzó hoy, y uno de los testigos citados es Adriana Barrientos.

La modelo se mostró poco conforme con la situación, ya que no considera tener una relación estrecha con el caso ni con las partes involucradas. La Leona en una conversación con Contigo en la Mañana, aclaró que “yo vivía a la vuelta (del edificio de Nayara) y los conocía porque eran vecinos del barrio, nada más. No tenía mayor vínculo. Y pucha, estar ahora en esto me parece...”.

La modelo expresó su molestia por haber sido citada por la defensa de Rodrigo del Valle como testigo sin ser consultada previamente. “De hecho me molestó mucho y le escribí al abogado que me convocó, que por qué a mí se me había convocado para ser testigo, sin ni siquiera consultarme si es que quiero participar o no quiero participar de algo en lo que yo no tengo absolutamente nada que ver”, afirmó.

Tras ello, al ser consultada si conoce a Rodrigo del Valle y Nayara Vit, Adriana Barrientos respondió: “A Rodrigo lo conozco hace 10 años. A la Nayara la habré visto siete, ocho veces... Eran de mi simpatía como pareja. Pero de ahí yo a declarar algo donde yo no tengo arte ni parte...”.

“Yo conozco a Rodrigo y conozco a la Nayara. A ambos. Yo no soy cercana a ninguno de los dos. Pero sí los conozco hace mucho tiempo porque son mis vecinos”, añadió.

El tenso intercambio de palabras con el abogado del imputado

Más adelante, La Leona explicó que intentó obtener explicaciones del abogado de Rodrigo del Valle, pero la respuesta que recibió fue, según sus palabras, “súper violenta”. Luego, agregó: “Yo me contacté con la defensa de Rodrigo del Valle y les pedí una explicación de por qué estaba yo citada como testigo y por qué tampoco se me consultó si quería hacerlo”.

“Y la defensa de Rodrigo del Valle me respondió diciendo de una manera matonesca ‘atreve a no llegar’ y me cortó el teléfono. Es lo que me responde el abogado”, cerró.

Es importante destacar que este juicio involucra a más de 200 testigos, y aunque Adriana Barrientos es una de las personas citadas, ella misma ha dejado en claro su incomodidad y su percepción de no tener un papel relevante en el caso.