Juicio por femicidio de Nayara Vit: Vane Borghi y Adriana Barrientos entre las testigos clave

El juicio de Nayara Vit comienza el próximo 25 de abril. Y ya se conocen algunos detalles de lo que podría ocurrir en esos días.

Es que la muerte de la brasileña sigue teñida de controversia y de dudas, luego de que cayera desde el piso 12 de un edificio de Las Condes.

Una discusión y varios gritos se oyeron antes del fatal destino de la rubia, sembrando todas las dudas en quien fuese su pareja, Rodrigo del Valle.

De hecho, éste ha alegado que Nayara estaba atravesando una depresión, y por eso habría decidido suicidarse desde su terraza. Una versión que familiares y amigos no creen.

Juicio de Nayara Vit y sus testigos

Así, el próximo 25 de abril no solo tendrá que acudir a declarar Del Valle, quien ya fue formalizado por femicidio en el contexto de violencia intrafamiliar, quedando en prisión preventiva.

Junto a él tendrán que asistir varios testigos, entre ellos conocidas figuras del espectáculo local, como Vane Borghi, Maca Sánchez y Adriana Barrientos.

La primera, de hecho, ya testificó, tal como contó en septiembre del año 2021. “Duele pensar en ella. Me da mucha tristeza recordar que ya no la veré (no éramos íntimas, pero compartíamos regularmente el último tiempo) y yo ya hice lo que tenía que hacer, testificar”, reveló en aquella ocasión.

Y ahora, la argentina tendrá que enfrentar nuevamente a la justicia, mientras el clan de Nayara Vit sigue esperanzado de que se sepa, al fin, toda la verdad.