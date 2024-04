Captura de pantalla: Via X

Fernando Kliche fue consultado acerca de la denuncia contra Cristián Campos por abusos sexuales reiterados. En una entrevista con Todo va a Estar Bien en Vía X, el actor expresó su opinión sobre la situación, enfocándose en la necesidad de prudencia y respeto hacia los involucrados en la querella presentada por Raffaella Di Girolamo.

El actor, de 69 años, mostró empatía hacia todos los afectados por este tipo de acusaciones delicadas. En relación con Cristián Campos, con quien ha compartido proyectos laborales, lo describió como “un gran profesional, conmigo siempre fue muy gentil, no nos relacionamos más habitué, pero nos conocemos, porque trabajamos juntos. Es un caballero”.

Fernando Kliche, sin embargo, se mostró cauteloso al abordar la denuncia en sí misma, prefiriendo no emitir una opinión directa al respecto. No obstante, reconoció la complejidad de estos temas al expresar: “La verdad, es muy lamentable y prefiero no hablar de eso porque uno nunca sabe, hay que esperar que las cosas sucedan. Son temas muy difíciles por una sencilla razón: uno desarrolla mucho cariño en este oficio, son muchos años. Y la verdad es que son cosas muy muy duras”.

Optó por el silencio ante este caso

En cuanto a su postura ante la situación, el actor mencionó que ha optado por mantenerse en silencio en el ámbito actoral, como una muestra de respeto hacia los involucrados. “Es por respeto a todos. Mucha gente tiene opiniones. Todos tenemos opinión acerca de lo que significa una acusación de este calibre. Yo te soy muy honesto: A mí me da mucha pena todo. Por ella, por él... por todo lo que significa todo esto”, manifestó Kliche.

Finalmente, en ese contexto, Fernando Kliche también hizo un llamado a la prudencia y la mesura en la emisión de opiniones sobre casos sensibles como este. “Hay mucha gente que opina sin saber, sin tener el criterio de conocer a las personas. Se cuelgan de un cuento y largan la primera opinión que les viene a la cabeza. Y yo creo que no debe ser así. Yo creo que hay que esperar”, concluyó.

“A mí me da mucha pena. Me da pucha pena la situación en sí, por las personas involucradas y desde cuándo. Y la verdad es que me cuesta hablar un poco”, añadió.