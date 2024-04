“Toda la prueba está disponible”: Abogado de Raffaella di Girolamo detalló querella por abuso sexual contra Cristián Campos

Cada día se conocen más detalles de la querella por abuso sexual que fue presentada contra Cristián Campos por parte de Raffaella di Girolamo.

La sexóloga dio a conocer la acción legal de la mano de la Fundación para la Confianza, situación que desató todo un escándalo en el mundo actoral.

Es que esta decisión no solo ha sido apoyada por la propia familia Di Girolamo, sino también por los hijos de Campos, Pedro y Antonio, lo que ha generado aún más controversia.

Por eso, Canal 13 emitió en T13 un reportaje al respecto, donde el abogado de la también psicóloga entregó inéditos pormenores.

La querella contra Cristián Campos

Así, Juan Pablo Hermosilla relató a la señal que “sin entrar en detalles, le puedo decir que él sabe y fue informado de esta situación hace bastante más de un año”.

Y que “él supo que estaba este relato y esta situación de daño y de abuso que se habría producido en la infancia de Raffaella. Él conoce con cierto detalle los antecedentes”.

Junto a esto, el defensor de Raffaella comentó que “toda la prueba está disponible, no hay testigos que hayan fallecido, no hay elementos de prueba que no estén, está todo a la vista y, por lo tanto, esto se va a poder investigar, para efectos prácticos, igual si esto hubiese ocurrido ayer”.

De esta forma, la querella contra Cristián Campos avanza. Y ya comenzaron las primeras diligencias, además de que el juzgado del crimen despachó la citación para que la denunciante pueda prestar declaración.