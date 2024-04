Excadete de Cobreloa confirmó violación en manada a joven: “Quiero justicia”

Es un caso que ha remecido al fútbol chileno, y que la Fiscalía sigue investigando. Una supuesta violación en manada de un grupo de jugadores de Cobreloa.

Un hecho que este domingo sumó una nueva arista, cuando el programa deportivo Círculo Central entrevistó a un excadete del club.

El joven, que no dio a conocer su identidad, confirmó el abuso sexual grupal a una joven, ocurrido en la Casa Naranja en septiembre de 2021.

Un testimonio que ahora deberá ser tomado por la justicia, y que colabora con el relato de la víctima de 18 años, quien acusó que ocho personas la violentaron en el lugar. “Me pegaron cachetadas, con un cinturón, me ahorcaron, eran bastante violentos”, acusó.

Las palabras del excadete de Cobreloa

Así, y luego de que los loínos emitieran un comunicado manifestando que “de los antecedentes recabados no fue posible acreditar en el asado en cuestión, se haya cometido el abuso o violación”, el joven decidió hablar.

Y Mauricio Israel fue el encargado de guiar la conversación, donde expresó que “estoy aquí porque después de ver el comunicado que envió Cobreloa, todos dicen que hay que ponerse a disposición de la víctima, pero eso también implica decir la verdad. Cómo pueden decir que no ha pasado nada, todos saben y sabemos que es verdad”.

Y agregó que “desde el momento en que ocurrieron los hechos hasta el día de hoy no he podido dormir tranquilo, y es algo que me acecha casi todas las noches y quiero justicia”.

Entonces, el conductor le expresó directamente si es que podía decir en el programa si es que abusaron o no de la denunciante, y él dijo que sí.

“Este testimonio echa por tierra la declaración hecha por Cobreloa, porque aquí hay una persona que estuvo presente. ¿Estás dispuesto a asumir tu responsabilidad?”, sostuvo Mauricio, a lo que también le contestó que sí.

De esta forma, el excadete de Cobreloa presentó su testimonio ante las cámaras, en una arista que ahora deberá ser abordada por la Fiscalía.