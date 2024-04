Rodolfo Carter no le cierra la puerta a presentarse en las primarias presidenciales: “Si se da, voy a competir con quien sea”

Con miras a las elecciones presidenciales de 2025, distintos personeros políticos asoman como posibles candidatos para los comicios electorales que se llevarán a cabo el próximo año.

Si bien, antes de las elecciones presidenciales vienen las votaciones regionales y municipales, ya hay algunos nombres que figuran como candidatos para ser la o el próximo Presidente de la República. Tal fue el caso del actual alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter, quien no descartó una eventual carrera presidencial.

En conversación con T13 Noche, el exmilitante de la UDI, Rodolfo Carter, abordó distintos temas de la contingencia nacional y, entre ellos, las elecciones presidenciales del 2025 en el país, donde mencionó que “cualquier servidor quiere ser Presidente de Chile”.

La carrera por la alcaldía de Santiago

En una primera instancia, el jefe comunal de La Florida abordó las elecciones municipales que se desarrollarán el próximo mes de octubre de este 2024. Bajo ese contexto, Carter indicó que “ir separados en Santiago o no tener candidato en Valparaíso (...) Habla de un problema de liderazgo brutal en la oposición”.

Sobre la carrera por el sillón municipal de Santiago, el edil de La Florida planteó que “‘¿Vamos a permitir que Santiago se muera igual que Valparaíso?’ Ese debe ser el impulso ético. Entonces, me choca esta cosa desconectada. Es legítimo que cualquiera, yo incluido, tenga ambiciones, pero la ambición puesta al servicio es una causa colectiva: derrotar al Partido Comunista y salvar Santiago”.

Rodolfo Carter no descarta una posible carrera presidencial

Otro de los temas a los que se refirió el edil de La Florida, fue sobre la posibilidad de presentarse a una eventual primaria presidencial de cara a las elecciones del 2025. En ese sentido, Rodolfo Carter manifestó que “cualquier servidor quiere ser presidente de Chile. El que diga que no, está mintiendo”.

“Yo he reconocido siempre que me gustaría, pero la prioridad hoy primero es derrotar a los delincuentes, recuperar la paz en el país, ganar las municipales y el próximo año tomaremos decisiones mirando a la primaria. Si hay que competir, voy a competir, y obviamente Chile Vamos no puede negarse a primarias”, agregó.

Por último, el jefe comunal de La Florida, declaró que “si hay un legado del cual hay que aprender del Presidente Piñera es no tenerle temor a la competencia. Las primarias vinieron para quedarse y, si el próximo año la situación se da, voy a competir en esa primaria con quien sea”.