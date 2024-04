El próximo viernes 26 de abril comienza la reducción paulatina de la jornada laboral de 45 a 40 horas, un proyecto impulsado, en primera instancia, por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, de sus tiempos de diputada, y que fue pasado como posta a su correligionaria, la titular de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara. Junto con el aumento del sueldo mínimo, pareciera que la reforma previsional queda relegada. ¿Será ese el legado de la actual administración?

Este miércoles, en ADN Hoy, Jara respondió: “Uno de los méritos más importantes de la tarea de gobernar durante este periodo ha sido la tarea de sacar al país del difícil momento económico que estaba viviendo y que sin duda queda tarea por delante, pero no perder de vista lo que hemos hecho como país, porque no es solo mérito del Gobierno, ni del Banco Central, ni de los empresarios, sino también de las economías domésticas: controlar la inflación”.

“Como la distribución en Chile es desigual, no da lo mismo un ajuste en los sectores que tienen muy bajos ingresos porque la mayoría de los ingresos que tienen porque los destinan al consumo de productos básicos. Eso, además de las proyecciones de crecimiento, con el Imacec de enero de 2,5% y 4,5% en febrero; el empleo, que ha generado 460 mil puestos de trabajo desde el inicio del Gobierno; sabemos que tenemos desafíos, pero hay un cambio que va normalizando el país y proyectándolo hacia adelante en materia de crecimiento”, profundizó después.

Así las cosas, más que “renunciar” a la reforma previsional, destacó las 22 leyes sacadas adelante durante la actual administración. Nombró algunas: “Se ratificó el convenio 190 OIT, se aprobó la Ley Contra la Violencia y el Acoso Laboral, que producirá un cambio sustantivo en la forma en la que se desarrollan las empresas, y el 1 de julio empieza el sueldo mínimo de $500 mil”.

Con todo, el debate previsional “es relevante; no solo no hemos renunciado, sino que hemos redoblado los esfuerzos. Muchas veces las conversaciones se tienen que llevar de una forma menos estridente, a fin de que se pueda avanzar. Tenemos diferencias, pero hay varios espacios en los que nos hemos ido encontrando con la oposición. Por eso cuando una reforma es tan relevante para la ciudadanía, versus la discusión del sistema político en relación a la reforma a las pensiones, si Chile Vamos y el Gobierno logran ponerse de acuerdo en una reforma previsional, la dispersión queda fuera de discusión porque ahí están los votos suficientes para sacar una reforma previsional para Chile”, respondió.

Esas posiciones encontradas, destacó la secretaria de Estado, estuvieron, por ejemplo, en el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil y “cualquier aumento posterior, más allá de un reajuste por IPC, queda anclado al Consejo Fiscal Autónomo para efectos de la Cuenta Pública y al Consejo Consultivo Previsional para efectos del impacto en la informalidad. PGU siempre se actualiza por IPC, pero si se evaluara subir más allá de IPC, tendría que tener estas dos condiciones previas cumplidas”.

Segundo punto de encuentro: el régimen de inversión ante una rentabilidad cuya naturaleza ha sido la de decaer. En un tercer punto de encuentro, la simplificación de la cotización. Y he aquí una novedad adelantada por la ministra Jara:

“Se incorporarán cosas que se usan a veces en el retail, pero que puedan servir para esto también, que es pago automático de cuentas o cargos al minuto de hacer pagos por una tarjeta de débito -a la gente le ofrecen vuelto en su tarjeta de débito-, un saldo para sus cotizaciones. O sea, son varios mecanismos que se simplifican”.

Y por último, “hay más o menos acuerdo en cambiar desde los multifondos a los acuerdos generacionales (...) Uno entra de acuerdo a la generación que nació y va poniéndose más conservador el fondo cuando uno se va poniendo más viejita”.

“Cuando la reforma se ha tratado de sacar, ha sido muy difícil poder llevarla adelante y es una realidad. Eso es innegable, pero no es imposible. Y en lo público, cuando se ven posiciones muy encontradas, realmente hay una consciencia en política de que las pensiones tienen que subir. El riesgo de esto es que como tenemos una pensión que pagamos todos con impuestos, que es la PGU, la gente piensa que cotizar no le sirve para nada”, dijo hacia el cierre, no sin antes vaticinar ante la pregunta de si les alcanzarán a sacarla antes de que termine la administración: “Esperemos que sí”.

Como cierre, en cuanto al futuro del 6% de cotización adicional propuesto, repasó: “Subir el ahorro previsional es vital (...) Si todo el 6% va a cuentas individuales, las pensiones van a poder subir; pero si el 3-3 va en la lógica de seguro social, van a subir las pensiones también, pero además la de los actuales jubilados”.