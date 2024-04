“Quiero y necesito estar bien”: Leo Caprile habla tras sufrir infarto cerebral que lo dejó hospitalizado de urgencia

Preocupación generó el estado de salud del exrostro de televisión y animador Leo Caprile, luego de que a principios de semana se conociera que había sido hospitalizado de urgencia tras sufrir un infarto cerebral.

Sobre este episodio conversó con LUN, donde entregó más detalles de lo sucedido, afirmando que esto “es un llamado de atención”.

“Estoy fuera de los medios hace rato y no hago noticia por mis temas personales. Pero creo que esto le puede servir a más gente, porque este incidente tiene que ver con cierta disciplina, con cuidarse, medirse la presión, el consumo de sal, los hábitos alimenticios, el descanso”, partió declarando.

En ello, relató que todo comenzó cuando “había terminado de hacer un evento de Colo-Colo (la celebración de los 99 años del cuadro albo)”.

“Ya me venía y perdí la fuerza en el brazo y se me durmió el bigote. No era un malestar que da por un resfrío. Era distinto y me acordé de mis papás. Tomé la decisión, me desvié y llegué como en veinte minutos a la clínica”, señaló.

Una vez conocido el diagnóstico, Leo Caprile apuntó que “he tenido una serie de revelaciones positivas. Primero, no tengo ninguna secuela. Podría estar hemipléjico. El doc me dijo que mi decisión de venir a tiempo a la clínica hizo la diferencia. Desde los síntomas hasta que te atiendan deben haber pasado no más de dos horas. Es inevitable que uno haga el siguiente ejercicio: no le hago caso a los síntomas, voy y me acuesto. El fenómeno sigue ocurriendo y a la mañana siguiente te despiertas con un daño cerebral irreparable”.

“Y segundo, esto señala un camino hacia delante de cuidarse y hacer las cosas bien. Así como cuidamos el auto, tenemos que cuidarnos nosotros. Cuando me estacioné, grabé un video diciéndole a la gente que no estamos preparados para enfrentar una cosa como ésta”, prosiguió.

Por todo esto, el exanimador aseguró que se tomará unos meses libres y que tendrá mayor autocuidado. “Este es un llamado de atención. Me conozco y sé que voy a cumplir con lo que tengo que hacer, porque quiero y necesito estar bien”, concluyó.