“No soy el único discriminado”: Indio habla sin filtros tras su exclusión en el regreso de Porto Seguro

Hace unas horas, Vivi Rodrígues confirmó el regreso de Porto Seguro, además de que también abordó las acusaciones de “discriminación” que surgieron debido a la ausencia de uno de los integrantes más recordados, Indio Costa. Bailarín que recientemente habló con ADN.cl y entregó su versión de lo ocurrido.

Todo partió cuando en el programa Que te lo digo de Zona Latina, el periodista Luis Sandoval desveló que el regreso de Porto Seguro se llevará a cabo sin la participación de Indio Costa, quien se encontraría “dolido” y habría bloqueado a Vivi Rodrígues. El comunicador también destacó que, según información proporcionada, Indio Costa no habría sido considerado en esta ocasión debido a su “estado físico actual”.

Tras ello, en una entrevista con LUN, Vivi Rodrígues compartió detalles sobre el proceso de reunión. “No era la idea informarlo así y ahora, pero sí, estamos trabajando en una reunión y regrabando canciones. Recibimos una propuesta de una productora para un regreso y ellos hicieron una encuesta con el público para ver a los más recordados”, explicó.

“Lo de la discriminación, lo del físico no es cierto, quizás Indio sintió que ese fue el motivo, pero jamás lo fue”, añadió después. Además de que también la bailarina manifestó que “empatizo con su sentir y lo respeto. No ha querido conversar con nosotros, he intentado hablar muchas veces con él”.

“Somos amigos entre todos, obviamente fue difícil comunicar que solo algunos fuimos elegidos, eso nunca es grato”, concluyó Vivi Rodrígues.

El regreso de Porto Seguro según Indio Costa

En conversación con ADN.cl, Antonio de Araujo Costa, más conocido como “Indio”, compartió su versión acerca de este controversial regreso de Porto Seguro. “Para nosotros es un tema super delicado, pues no soy el único involucrado y discriminado”, dijo de entrada el bailarín brasileño, que actualmente reside en Chile junto a sus dos hijos.

“La Cherry y Fran también son parte importante del grupo Porto Seguro y desde el principio son las únicas dos integrantes que, junto a mí, siempre hicimos parte del grupo. Un tema es la discriminación, pero la mayor decepción es que tus supuestos amigos te den la espalda por ambición”, añadió.

Tras ello, el bailarín destacó que “sigo haciendo mis eventos de matrimonios, empresas, fiestas y corridas, no necesito estar con el grupo para hacer lo que amo, que es bailar”.

Finalmente, Indio Costa destacó el apoyo que ha recibido por parte de los fans del axé en las redes sociales. “Con el cariño de los chilenos me quedo pagado”, cerró.