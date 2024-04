“Estoy cansado hace rato”: Marcelo Salas reacciona a insultos de hinchas y advierte su salida de Deportes Temuco

Deportes Temuco no lo pasa bien en la Primera B. El “Pije” viene de sufrir una goleada como local por 3-0 frente a San Luis de Quillota y ya suma seis derrotas en nueve fechas jugadas, ubicándose en 13° lugar de la tabla con nueve puntos.

Uno de los principales apuntados por el difícil presente del cuadro de la Araucanía es Marcelo Salas, presidente del club, quien recibió fuertes insultos por parte de los hinchas el pasado fin de semana pidiendo su salida de la institución.

Al respecto, el “Matador” respondió a las críticas en su contra y no descartó la posibilidad de irse del club. “Lo único que les puedo decir es que hay muchas cosas que no saben y por eso, obviamente, quizá, cantan lo que cantan. Seguiremos acá hasta que no llegue otra persona, yo les dije hace mucho tiempo, no pretendo quedarme acá”, indicó en palabras recogidas por el sitio Primera B Chile.

“Estoy cansado ya hace rato y si hay alguna gente que se haga cargo, yo feliz, ningún problema. Si se hacen cargo de todo el equipo, de las mensualidades, de las divisiones inferiores, del femenino, viajes, de todo lo que hay que hacer y pueden hacerlo mejor, espectacular, si la idea es que al club le vaya bien”, añadió.

Respecto a los insultos de los hinchas de Deportes Temuco, Marcelo Salas indicó que “siempre va a haber una manifestación de la gente y siempre hay que buscar un culpable. En la parte futbolística, el culpable lo enfocan a Cuello directamente y en la parte dirigencial a mí”.

“Es así, es parte de estar al frente de un equipo, porque no podemos empezar a hablar de todo lo que se ha hecho. La gente tampoco sabe el esfuerzo que hace uno en el día a día por mantener el equipo, por sacarlo adelante, por contratar gente cuando no hay apoyo. Hay muchas cosas que la gente no sabe, pero que le voy a hacer, no les puedo responder”, agregó el otrora delantero.

Por último, el presidente del “Pije” reconoció que pelear el título de la Primera B es casi imposible “Está claro que no podemos pelear por el campeonato, pero si no podemos seguir perdiendo puntos porque debemos meternos en la liguilla, al menos para pelear”, sentenció.