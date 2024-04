Fue arrestado en Colombia: quién es el ciudadano venezolano detenido por el homicidio del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez

La tarde de este martes 23 de abril, la Fiscalía Centro Norte dio a conocer que se concretó la detención del ciudadano venezolano Dayonis Orozco por el homicidio del mayor de Carabineros, Emmanuel Sánchez, a comienzos de abril en la comuna de Quinta Normal, región Metropolitana.

En concreto, tras una investigación conjunta entre la Fiscalía y OS9 de Carabineros, en Colombia se efectuó la detención del presunto autor del asesinato del uniformado.

En ese sentido, el fiscal Pablo Sabaj, realizó la formalización en ausencia y solicitó su detención previa. En tanto, ya se inició el trámite para la extradición del sujeto que se mantenía prófugo de la justicia.

Cabe recordar, que en el crimen del asesinato del mayor de Carabineros participaron 5 individuos: uno fue abatido, tres están con prisión preventiva y el otro es Dayonnis Orozco, quien estaba prófugo y fue recientemente detenido en Colombia.

Quién es Dayonnis Orozco, imputado por el crimen del mayor Sánchez

Tras las indagatorias por la muerte del mayor Emmanuel Sánchez, Carabineros informó que Dayonis Orozco cambió su nombre y su apariencia, pasando a autodenominarse como Yendris Segundo Paz Pérez. Además, uno de sus DNI es falso.

De tal forma, el ciudadano venezolano habría logrado evitar ser detectado por la policía, efectuando así su abandono del país.

Concretamente, Dayonnis Junior Orozco Castillo es un ciudadano de nacionalidad venezolana de 29 años de edad, a quien se le atribuye la autoría del asesinato del mayor Sánchez.

Orozco había sido detenido con anterioridad por el delito de receptación en conjunto con un compañero que fue detenido el pasado 30 de mayo del 2023. En aquella instancia, ambos quedaron con firma mensual y arraigo nacional, consignó T13.

No obstante, días antes ya había sido detenido, específicamente el 22 de mayo del 2023, en una persecución de un vehículo robado. Allí, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, pero el juzgado no la concedió. En tanto, Orozco para su arresto domiciliario en esa oportunidad dio una dirección de un domicilio que no existe.