Roberta Lazo: cruzando la línea entre composición y artes visuales

En los lejanos años ‘70 era común que la música envasada (en vinilos, claro está) estuviese conectada al arte gráfico, aquel que en los LP se veían grandes, y que se podían abrir develando un díptico interno. Recuérdese lo que hacían bandas como Yes o Pink Floyd al respecto.

La disminución de tamaño de los CDs, y luego la digitalización, diluyeron aquella idea, pero el concepto ciertamente influenció a Roberta Lazo Valenzuela (n.1991, Santiago), que es a la vez compositora y artista visual.

Radicada en Viena, Austria, ella se ha preocupado de dejar plasmado su trabajo musical en materia discográfica. Así lo explica en contacto con ADN: “He querido explorar el álbum o disco como obra de arte. La idea de una narrativa en el arte, que es lo que se podría encontrar en viejos vinilos de Pink Floyd, por ejemplo, me ha inspirado profundamente”.

Y es precisamente lo que se viene con ‘Paisajes Interrumpidos’, su nuevo disco publicado en el sello Aula Records de la Universidad de Santiago (USACH), que ya está disponible en formato digital (streaming), pero que en pocas semanas aparecerá en vinilo, donde cada copia contará con arte en telas elaborado por la propia compositora.

Pero vayamos al origen.

Lazo estudió composición en la UC con Pablo Aranda (actual mandamás de la Fundación de Orquestas Juveniles, FOJI). “Mi padre es artista visual y es algo que trabajé de manera a personal mientras estaba en Chile”, relata la artista, “luego al emigrar a Europa, estando lejos, uno revisa su propia historia, sus estudios, el cómo abordada la música allá en Chile, qué estoy creando, para qué, para quien, y sentí que lo que hacía antes era algo más trancado”.

En la ciudad austriaca de Linz estudió con la reconocida compositora alemana Carola Bauckholt: “Ella me entregó una plataforma muy rica de recursos para explorar, y encontré todos los espacios para experimentar y probar. Me liberé de las trancas, porque a veces en Chile sentía imposiciones a la hora de componer y siempre busqué ir en contra de eso”.

Para completar su visión, partió a Oslo, Noruega, a estudiar artes visuales: “Busqué abrazar las sutilezas, las ambigüedades, y la línea delgada entre un soporte artístico y otro. Esa flexibilidad, de sonido e imagen, hace que sean complementarios a la hora de crear y de percibir el mundo”. Esta percepción se epitomiza en que conceptualmente sus piezas aluden a la “temática de lo cotidiano”.

Así, empezó a tomar forma su catálogo creativo, que según consigna su sitio web (www.robertalazovalenzuela.cl) implica obras que en su mayoría van asociadas a la danza, lo visual, la animación, el uso de videos, y diversas instalaciones sonoras.

En Europa, llegó a presentar su trabajo en el importante festival Wien Modern (Viena Moderna) en 2017; mientras que en Chile, en 2022 fue nominada al premio Pulsar por su composición ‘Cuchuflí Barquillo’, grabada por el Grupo de Percusión Valparaíso (GPV), y basada en pregones de los vendedores ambulantes.

En 2021 publicó ‘Indoors’, en formato cassette, “así fue como concebí un objeto artístico, una caja de madera con una escultura de yeso, para albergar ese ‘otro’ objeto físico, que es el cassette”.

Al año siguiente vinieron ‘Exótic’ y ‘Music for Evenings’, ambos discos que incorporan su trabajo visual. Hasta que en diciembre pasado ocupó la magnífica Aula Magna de la USACH para grabar ‘Paisajes Interrumpidos’.

Consta de dos obras: ‘Deshielo Invernal’ para flauta, interpretada por la noruega Hanne Jones Rekdal, y ‘Verde Degradado’ para clarinete bajo, en manos de la música austriaca Anna Koch.

Ambas aluden al cambio climático. “Yo no suelo trabajar con ideas políticas”, comenta Lazo, “lo que a mí me resuena es lo que nos afecta en lo interno. El mundo está cambiando. Yo vivo en un bosque desde hace cuatro años, y se me hizo algo evidente al mirar el entorno”.

Sobre ambas obras, detalla que “en la pieza para flauta ocupo el efecto performático de ir desarmando el instrumento, como un descuartizamiento que simboliza el calentamiento global. Mientras que en la obra para clarinete es al revés, se inicia con una parte del instrumento, y la solista va agregando el resto hasta terminar con el clarinete bajo completo. Es como un efecto espejo”.

Ahora la compositora se enfoca en sus nuevos proyectos: “Terminé una obra para ensamble vocal, de puras voces femeninas, y en una semana haré una instalación sonora en un parque, con instrumentos de cerámica, en la ciudad de St. Poelten, que estará abierta durante seis meses”. Y añade: “Tengo muchas ideas para hacer algo con orquesta. Es algo que me gustaría probar en algún momento”.