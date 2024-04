“Darwin tenía razón, la evolución existe, feliz de tenerte Mati”, es uno de los comentarios con mayor reacción entre los hinchas de la Universidad de Chile.

Los azules, actuales líderes del Campeonato Nacional, seguirán contando con los servicios del defensor después de que termine la presente temporada. Esto porque el zaguero firmó la renovación de su contrato y se quedará en el cuadro azul hasta fines del 2026.

“Cuando me tocó llegar al principio estaba en la mira de todos. Me lo tomé como una motivación para rendir y creo que eso siempre me ha ayudado. Por suerte pude revertir todo y hoy estoy muy feliz”, indicó el defensor.

Agregó que “hasta el final de tu carrera siempre se puede seguir mejorando y es lo que me está pasando. Me hizo muy bien el cambio, me siento con más confianza y un jugador más completo”, cerró el defensa central.

Los mensajes que recibió Zaldivia

Como era de esperar, las redes sociales de los azules no se hicieron esperar y aplaudieron hasta el cansancio la decisión del medallista en Santiago 2023.

“Nunca pensé decirlo, pero te ganaste el respeto de la hinchada a base de fútbol y garra, y no hablando de más, a seguir así”, “De los pocos que vino de la contra y se ganó el cariño con trabajo y esfuerzo... un crack”, “Mati sabe que estar en la U es un gran desafío, no a todos les va bien, a muchos jugadores que han pasado por el club les llega a pesar la camiseta”, fueron algunos de los comentarios.