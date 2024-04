“Me hizo muy bien el cambio”: Matías Zaldivia se sincera tras renovar con la U y revela su máximo deseo

Matías Zaldivia dio un nuevo paso con Universidad de Chile. El zaguero firmó su renovación de contrato por dos temporadas más, por lo que seguirá siendo jugador del club hasta fines del 2026.

Tras anunciarse la noticia, el defensa conversó con los canales oficiales de la U y señaló que “por suerte pudimos llegar a un acuerdo para seguir en el club, estoy muy cómodo y mi familia está contenta de que estemos acá. Ahora a pesar en ganar títulos, es lo que tengo en mente, ojalá que los resultados sean positivos”.

Sobre el tiempo que lleva en Chile, indicó que “con mi esposa nos gusta mucho el país y a mi familia también cuando vienen de Buenos Aires. Encontramos nuestro lugar en el mundo. Contento de seguir tres años más acá y poder seguir proyectando para más adelante”.

Por otro lado, Matías Zaldivia recordó lo difícil que fue su llegada a Universidad de Chile, debido al rechazo de los hinchas por su pasado en Colo Colo. “Cuando me tocó llegar al principio estaba en la mira de todos. Me lo tomé como una motivación para rendir y creo que eso siempre me ha ayudado. Por suerte pude revertir todo y hoy estoy muy feliz”, reconoció.

En esa línea, valoró el repunte que logró en su desempeño tras pasar de Colo Colo a la U. “Hasta el final de tu carrera siempre se puede seguir mejorando y es lo que me está pasando. Me hizo muy bien el cambio, me siento con más confianza y un jugador más completo”, aseguró.

De cara al resto de la temporada, el futbolista argentino-chileno mostró sus deseos por salir campeón con los azules. “Siempre voy a dar entrega y profesionalismo al máximo. Trataré de ayudar al club a ganar cosas, lo que más me motiva es ganar títulos con esta camiseta”, completó.