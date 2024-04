La goleada de Unión Española sobre Deportes Copiapó dejó una imagen que se viralizó en redes sociales. Un hincha hispano fue captado haciendo un gesto para indicarle a Pablo Aránguiz dónde tenía que patear un tiro libre. Segundos después, el volante remató hacia el lugar señalado y anotó un golazo.

Johan Robledo, el fanático que protagonizó dicha situación, conversó con ADN Deportes y explicó cómo se enteró de todo. “Me avisaron cuando iba saliendo de la galería. Me mostraron el video y luego mis amigos me lo mandaron por Instagram. Fue divertido, no pensé que sería viral. Tampoco pensé que mi gesto iba a aparecer en la imagen de la transmisión”, partió comentando.

Chilean Premier League: Pablo Aránguiz le hace caso a un hincha de Unión Española que le dice dónde patear el tiro libre y anota un golazo 👏🏼⚽️ pic.twitter.com/0qnEKe2f5g — Escobillana (@escobillana) April 21, 2024

Sobre su gesto, anticipando el gol de Pablo Aránguiz, mencionó que “fue intuición solamente, el tiro libre estaba para que un derecho pudiera pasar el balón sobre la barrera. Además, Aránguiz tiene las capacidades y la técnica para poder hacerlo, sobre todo hora que está agarrando confianza en el equipo”.

Por último, el hincha de 22 años destacó su pasión por Unión Española. “Soy hincha desde siempre, todo por mi papá, él me lo inculcó de niño y se lo agradezco. Voy permanente al estadio, soy socio y mi padre igual. Cuando hay partido en regiones viajo con la barra y también he ido a ver a la Unión al extranjero. Fuimos a verlo jugar en Perú el 2019 contra Sporting Cristal”, agregó.