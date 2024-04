Alfonso Parot asegura que la UC va “en alza” y anticipa el choque con Copiapó: “El equipo está convencido y con plena confianza”

Alfonso Parot, defensa de Universidad Católica, se pronunció este martes de cara al choque que tendrán los “cruzados” contra Deportes Copiapó, por la fecha 10 del Campeonato Nacional 2024.

El zaguero aseguró que el plantel sigue “convencido” a pesar del último tropiezo ante Colo Colo. “Una derrota nunca es bienvenida, más si es en un clásico, pero es parte de los resultados que se pueden dar en un partido. El equipo está convencido y con plena confianza. Seguimos pensando en lo más alto y en recuperar los puntos de visita ante Copiapó”, señaló en rueda de prensa.

“Defensivamente no sufrimos mucho más que en el gol, no tuvimos mayores complicaciones, no recuerdo que Colo Colo haya llegado tanto”, indicó el “Poncho” sobre el desempeño que tuvo la zaga de la UC en la fecha pasada.

Con miras al duelo contra el cuadro copiapino, Alfonso Parot apuntó que “tenemos que tratar de plasmar nuestro juego, hacer lo que venimos entrenando y seguir convencidos de que este es el camino. Sabemos que será un rival complicado, hay que estar concentrados y atentos”.

Además, afirmó que el equipo está subiendo su nivel desde que llegó el técnico Tiago Nunes. “Vamos en alza, obviamente un cambio drástico no se va a notar de una semana para otra, esto lleva tiempo. Ya pasamos la adaptación a los entrenamientos y ahora lo que entrenamos en la semana tenemos que plasmarlo en el partido”, agregó.

Universidad Católica visitará a Deportes Copiapó el sábado 27 de abril a las 15:00 horas, por la décima jornada del torneo local.