En el duelo disputado anoche entre Deportes La Serena y Deportes Santa Cruz por la Primera B, ocurrió una llamativa situación entre jugadores de ambos equipos que se viralizó en redes sociales.

Sebastián Molina, volante del cuadro serenense, sufrió una lesión durante el segundo tiempo que no le permitió seguir jugando. Tras recibir asistencia médica, el futbolista esperó la camilla para salir de la cancha, ya que no podía caminar producto del dolor, pero dicha plataforma no apareció.

Todo lo resolvió Gonzalo Lauler, defensa del elenco santacruzano, quien tuvo el enorme gesto de cargar al jugador rival sobre su espalda y lo transportó hasta el borde del campo de juego.

Gonzalo Lauler, en el choque entre La Serena y Santa Cruz en el #Ascenso2024, terminó llevando en andas al lesionado Sebastián Molina, para que recibiera asistencia médica. pic.twitter.com/MfGH3DpJZU — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 23, 2024

Respecto al partido, Deportes La Serena derrotó 2-1 a Deportes Santa Cruz con goles de Lionel Altamirano y Lautaro Rinaldi, mientras que Cristóbal Muñoz descontó para la visita.

Con este triunfo, los granates escalaron a lo más alto de la tabla y quedaron punteros con 22 unidades. En tanto, los albiazules se estancaron en el octavo puesto con 13 puntos.