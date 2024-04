“Sigan mandando buenas energías”: Daniela Nicolás comparte el resultado de la operación a la que se sometió tras ser diagnosticada con cáncer

Daniela Nicolás dio a conocer recientemente con sus seguidores el resultado de una importante operación a la que se sometió durante este mes de abril tras ser diagnosticada con cáncer de cuello uterino. Esta revelación llegó después de que la ex Miss Chile decidiera enfrentar los rumores sobre su salud y confirmar la noticia de la enfermedad a través de sus redes sociales.

Previamente, en sus declaraciones, la joven expresó sus sentimientos durante este proceso difícil de enfrentar. “No lo he pasado muy bien. No había querido compartirlo con ustedes porque no me sentía preparada para conversar sobre este tema... No me siento preparada”, comentó Daniela Nicolás a sus seguidores en Instagram. Además, describió estos meses como “un poquito difíciles, caóticos, angustiantes”.

La decisión de mantener la noticia en privado inicialmente fue parte de su proceso personal. “No quería que se supiera, quería mantenerlo con mis amigos, con mi familia, tranquila”, agregó la actriz.

La operación resultó bien

El alivio llegó cuando Daniela Nicolás anunció los resultados positivos de la biopsia. “¡Márgenes negativos en la operación! ¡Eso quiere decir que sacaron todo!”, exclamó en su publicación. Y con el objetivo de continuar su proceso de recuperación, la ex Miss Chile enfatizó la importancia de seguir controles médicos y decantar el tiempo que ha sido agotador. “Así que sigan mandando buenas energías para dejar lo antes posible esto atrás”, destacó.

Finalmente, compartió una imagen suya cuando salía de la clínica luego de ser operada (todo con un toque humorístico). “Podemos estar hasta el loli, pero que jamás falte el humor”, concluyó.