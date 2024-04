Daniela Nicolás impacta con brutal diagnóstico de cáncer: “No me siento preparada”

Daniela Nicolás decidió contar la verdad respecto a los rumores sobre su salud. Y reveló un brutal diagnóstico: cáncer.

La actriz confirmó la información en sus redes sociales, donde comentó a sus seguidores todo el proceso que está viviendo.

“No lo he pasado muy bien. No había querido compartirlo con ustedes porque no me sentía preparada para conversar sobre este tema... No me siento preparada”, expresó.

Y agregó que “han sido meses un poquito difíciles, caóticos, angustiantes. Antes de hablar con ustedes tenía que estar bien yo y no lo estaba”.

Daniela Nicolás y su cáncer

Así, la rubia manifestó que “no quería que se supiera, quería mantenerlo con mis amigos, con mi familia, tranquila”.

Daniela Nicolás revela que le diagnosticaron cáncer. pic.twitter.com/dLUm9yE8kN — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) April 18, 2024

Sin embargo, la periodista Cecilia Gutiérrez fue la primera en filtrarlo, en su podcast Bombastic, donde habló del tema.

“Daniela no lo está pasando muy bien porque ella fue diagnosticada de un cáncer de cuello uterino, un carcinoma in situ”, dijo.

Y añadió que “en febrero comenzó a darse cuenta, la operaron hace pocas semanas y lo que está esperando es el resultado de la biopsia para ver si el cáncer, o el tumor, fue extraído en su totalidad”.

De esta forma, Daniela Nicolás está enfocada cien por ciento en que sus resultados salgan lo mejor posible. Y adelantó que, durante este jueves, tenía una nueva cita médica, para la que pidió todas las fuerzas. ¡Con todo!