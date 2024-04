“¿Fue siempre así o no?”: Larraguibel se refiere a la denuncia por VIF contra Jean Paul Pineda a raíz de incómoda pregunta de Pangal Andrade

El estreno del nuevo reality de Canal 13, ¿Ganar o Servir?, provocó gran expectativa entre el público. Un programa que promete llevar a diversos rostros de la farándula a vivir experiencias extremas durante varias semanas. Y entre estos participantes se encuentra Faloon Larraguibel, quien recientemente estuvo en medio de un complejo momento al denunciar que fue víctima de violencia intrafamiliar.

Hace unas semanas, Faloon Larraguibel denunció públicamente haber sido víctima de violencia por parte de su expareja, Jean Paul Pineda. Esta denuncia llevó a la detención del futbolista en marzo. Durante este difícil momento, Faloon destacó la valentía de uno de sus hijos, quien alertó a un conserje de su edificio sobre la situación, lo que resultó en la intervención de Carabineros.

En el contexto del reality ¿Ganar o Servir?, Faloon tuvo una conversación íntima con Pangal Andrade, uno de sus nuevos compañeros en el programa. Durante su primera interacción, Pangal le preguntó a Faloon sobre su experiencia en el matrimonio: “¿Estuviste cuánto tiempo casada?”. Ante lo que la exanimadora de Zona Latina optó no por evitar la pregunta. “Llevábamos cuatro años de casados y 9 juntos”, respondió.

Ante la respuesta de Faloon, Pangal mostró sorpresa y curiosidad: “¿Fue siempre así o no? ¿Duro, no?”. Faloon afirmó que sí, y Pangal expresó su asombro: “¿Cómo no arrancaste altiro? A la primera, pafff”. La participante explicó que su decisión de no escapar de inmediato se debió a sus hijos: “Es más que nada por ellos, olvídate lo que ha sido después de mi episodio (de violencia)”.