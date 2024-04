Colombia: agreden con una navaja a jugador en pleno clásico de Medellín

Santiago

Ayer domingo, el fútbol colombiano fue testigo de un caliente clásico de Medellín entre el Deportivo Independiente de Medellín y Atlético Nacional, el cual fue un empate a 2 por la fecha 18 de la fase regular.

El partido fue intenso y aquello también se reflejó en las tribunas, cuando en los descuentos del compromiso, Pablo Ceppelini, volante del “verde paisa”, fue agredido con un objeto contundente lanzado por parte de la fanaticada del DIM.

En la reiteración televisiva de la secuencia, se pudo advertir que los hinchas del Deportivo Independiente de Medellín le arrojaron una navaja, la cual afortunadamente no hirió en profundidad al charrúa, pues le impactó con el mango y no con el filo.

Al margen de aquello, el juez del partido, Wilmar Roldán, continuó el partido tras paralizarlo por algunos instantes para que el charrúa fuera atendido.

“Tengo un chichón, hinchado. Me duele un poco, tengo un poquito de sangre, pero no dio para que me pusieran puntos. Son cosas del fútbol, yo estoy acostumbrado. Se quedaron con las ganas de ganar y nos quedamos con eso”, aseguró Pablo Ceppelini en diálogo con Radio Munera.

“Recién en el camarín supe que era una navaja. Cuando agaché la cabeza, vi un montón de monedas, botellas y de todo, pero son cosas del fútbol y quedan ahí”, concluyó el jugador de Atlético Nacional, bajándole el perfil a una situación que pudo haber tenido consecuencias peores para él.