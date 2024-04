Chile Vamos responsabiliza a Republicanos y Socialcristianos por “acciones amateur” tras derrota en censura a mesa de Karol Cariola

Con 76 votos a favor, 69 en contra y 7 abstenciones, la moción de censura a la mesa directiva de la Cámara Baja presentada por el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano fue rechazada este lunes y, por lo tanto, se ratificó la permanencia de Karol Cariola (PC) como presidenta de la testera, y de Gaspar Rivas (ex PDG) y Eric Aedo (DC) en las vicepresidencias.

Ante este resultado, diversos parlamentarios de Chile Vamos lamentaron la derrota y criticaron el accionar “apresurado” de las bancadas que impulsaron la iniciativa de censura.

Una de ellas fue la jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, quien señaló que “hoy día la responsabilidad política la tiene que asumir el Partido Republicano y también Social Cristiano, que fueron los dos que decidieron hacer esta censura, en menos de 24 horas, no consultando a Chile Vamos”.

“Si somos un bloque que tenemos que construir una mayoría, tenemos que actuar como tal. Nosotros desde un principio dijimos que la responsabilidad política iba a estar hoy día en aquellas personas que no tuvieron la posibilidad o la capacidad de tener todos los votos que se necesitaban para esta censura. Esperamos que esto no se vuelva a repetir porque efectivamente le hace mal a Chile, a la ciudadanía y esperamos seguir trabajando en bloque, desde Amarillos hasta Republicanos”, añadió.

De la misma forma, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) apoyo a su par de RN y comentó que “Chile Vamos estuvo a favor de la censura, pero cuando estos proyectos son liderados por grupos más extremos se pierde la posibilidad de llegar al centro y ganar elecciones. Aquí hay que ser responsable con las acciones políticas que cada uno emprende”.

“Lo que ocurrió hoy día es que acciones apresuradas, amateur, terminan por ratificar en menos de una semana dos veces al Partido Comunista a cargo de la mesa de la Cámara de Diputados (…) nosotros hacemos un llamado a reflexionar respecto a cómo se hacen las cosas y cómo hay que dialogar para poder llegar al centro y ganar”, indicó.

“Nos guiamos por el principio de que era lo correcto”

Por último, el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, fue enfático al mencionar que frente a este resultado, “esto es un basta, un no más, no estaremos nuevamente disponibles para acciones políticas impulsadas de forma inmadura por el partido Republicano y Social Cristiano”, afirmó.

Frente a las críticas, el jefe de la bancada de Republicanos, Stephan Schubert, defendió la iniciativa que propiciaron, sin autocrítica. “Nos guiamos por el principio de que era lo correcto, lo que había que hacer, no podíamos dejar de hacer uso de las garantías y de lo que establece la propia Constitución y los reglamentos para defender el Estado de Derecho”, sostuvo.

Por la vereda contraria, los diputados oficialistas celebraron la ratificación de la mesa directiva, sobre todo por la permanencia de la parlamentaria comunista Karol Cariola. Además, sostuvieron su posición acerca de la moción de censura donde la calificaron como “injustificada” y “perdida de tiempo”.

“Esta votación consolida a la mesa de la Cámara, demuestra que era una censura que no tenía sentido, que no tenía fundamento jurídico ni político y fue una jugada fallida. Yo espero que a partir de esto podamos dedicarnos a legislar en aquellas materias que le interesa a la gente y no estar perdiendo tiempo, hemos perdido una hora de sesión argumentando algo respecto del cual no había ninguna base ni fundamento”, destacó el diputado Luis Cuello (PC).