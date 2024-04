Estos son los siete parlamentarios que se abstuvieron en la censura a la mesa de la Cámara de Diputados

La tarde de este lunes la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la moción de censura contra la mesa directiva que recién asumió durante la semanada pasada y que quedó liderada por parlamentaria Karol Cariola (PC).

Recordemos que esta iniciativa fue impulsada desde la bancada de Republicanos, quienes tras las votaciones que le dieron el cupo al Partido Comunista, cuestionaron los dichos del recién asumido Vicepresidente de la Cámara, Gaspar Rivas, donde señaló que fue el ministro Álvaro Elizalde quien le ofreció dicho cargo a cambio de votar a favor del liderazgo de Cariola.

De esta forma, pese a la polémica, el pleno de la cámara rechazó la censura por 76 votos en contra, con 69 a favor y 7 abstenciones.

Tras este resultado, el jefe de la bancada republicana, Stephan Schubert, lamentó la votación e insistió en que hubo intervencionismo de parte del Gobierno: “Este es un muy mal día para la democracia y es un muy mal día para el prestigio de esta Cámara de Diputados. Aquí hemos tomado conocimiento de la intervención de un poder del Estado, del Ejecutivo, donde tranzó un voto a cambio de un cargo. Se presenta la censura, la Cámara toma conocimiento y solo 69 diputados estuvieron dispuestos a decir que eso no es algo permitido, que eso no le hace bien a la democracia (...) Hemos asistido a un triste espectáculo. Nuestra intención es prestigiar la Cámara y tener una mesa que no tenga el vicio de origen que esta mesa va a seguir teniendo. Es muy lamentable lo ocurrido el día de hoy”.

Las siete abstenciones claves

Y es que en el resultado de hoy, las abstenciones jugaron un rol crucial en la permanencia de la actual mesa directiva, ratificando la primera decisión de la Cámara Baja del pasado 15 de abril.

Así, los diputados quienes prefirieron abstenerse de la votación de la moción de censura fueron: Miguel Ángel Calisto, Joanna Pérez y Jorge Saffirio de Demócratas; Andrés Jouannet y Erika Olivera de Amarillos; y Rubén Oyarzo y Francisco Pulgar (exPDG).

