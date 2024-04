Steffi Méndez reveló que está embarazada con tierna fotografía: “Gracias vida por tanto”

Santiago

Una emotiva noticia remeció al mundo de la farándula, pues la hija mayor de DJ Méndez, Steffi Méndez, anunció que está embarazada.

A través de sus redes, la joven compartió una sesión de fotos que realizó con Revista Sarah, en la que muestra su pancita de embarazo.

Cabe recordar, que la modelo se encuentra en una relación desde 2021, con un músico sueco de 28 años, que pertenece a la banda Hov1, Dante Lindhe.

“La vida tiene etapas diferentes y no todos tenemos la oportunidad de vivir esta etapa inexplicablemente hermosa, gracias vida por tanto”, indicó en su red.

El mensaje de Leo Méndez a su hermana

Tras la noticia, Leo Mendez utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre el hecho de que será tío.

“No puedo explicar mi felicidad por ti hermana, por tu pareja! Felicidades, serán unos padres excepcionales ! Me picaba la boca por gritarle al mundo esta hermosa noticia, me recuerdo cuando me lo contaste y me regalaste una cajita de color **** y no sabia nada de que se trataba” comenzó diciendo.

“Las lagrimas solo caían de la felicidad. Seré el mejor tío para tu hij@, recibimos un miembro mas al clan! Feliz feliz feliz feliz. Tal como tu, l@ cuidaré con todo mi alma. Estaré contigo en todas como siempre ha sido desde que ocupábamos los pijamas de pokémon’s y comiamos korvitos de desayuno donde la abuela hace años. Hasta el infinito hermana aqui cuentas conmigo para lo que sea, para ti y tu familia que estar formando. FELICIDADES nuevamente hermana mia. SERE TIO!!!!!!” finalizó.