Mercyful Fate 2024: Kind Diamond se sinceró sobre cruda historia que casi le cuesta la vida sobre el escenario

Hace meses, la icónica banda de heavy metal, Mercyful Fate anunció su regreso a Chile, en lo que se espera será una imponente jornada, que además, pretende saldar una deuda importante.

La cita con los fanáticos chilenos y la banda liderada por oriundo de Dinamarca, King Diamond, se llevará a cabo este lunes 22 de abril de 2024, a las 21:00 horas, en el Movistar Arena.

En este contexto, ADN.cl conversó en exclusiva con Kim Bendix Petersen, como es el nombre real del vocalista danés, quien abordó su regreso a Chile tras 28 años de ausencia, su fuente de inspiración para crear desde el horror, la profundidad del ascenso de su carrera y una cruda historia que casi le cuesta la vida.

La inspiración de lo oscuro

El músico reveló que hay diversas cosas que lo inspiran a desatar su mente creativa, sobre todo “el mundo que me rodea y lo oculto. De hecho, “The Jackal of Salzburg” (canción más reciente de Mercyful Fate), está inspirada en cacerías y juicios de brujas que ocurrieron en la región de Salzburg. Durante mi paso por Europa pude visitar uno de los castillos donde estos juicios, torturas ocurrieron, y es muy crudo lo que sucedió ahí. Hay formas de tortura que marcaron mi cabeza, considerando que la gran mayoría de los torturados eras niños”.

Junto con esto, Diamond reforzó la idea de que la vida es una inspiración, revelando que una de sus canciones fue inspirada en el lobo que su exesposa le regaló, y que la canción “Goodbye” es sobre cómo tuvo que liberarlo después de que el animal creciera, pues cuidarlo podría haberse convertido en un peligro.

El crudo momento de King Diamond en escena

Durante la conversación, Kim se sinceró sobre los riesgos que lo enigmático y oscuro pueden causar sobre un escenario, sumado a la ambición de siempre entregar un show dinámico, diferente y entretenido.

En concreto, el artista contó que en una oportunidad, estuvo a punto de morir por un truco mal hecho sobre el escenario. El acto se basa en un truco del mago Franz Harary llamado “Cremación”, donde la parte sustancial es un momento en el que el cantante se encierra en un ataúd especial, el cual es quemado, y tras ser apagado, descubren que su cuerpo “desaparece”, dejando sólo un esqueleto.

“Para hacerlo el ataúd tiene que cubrirse con líquido inflamable cinco minutos antes de que se haga el truco. Pero, la persona encargada de hacerlo no sabía, o no lo dijimos tan claro, el tema es que puso el líquido 30 minutos antes, entonces cuando entré en el, inhalé humo inflamable, ya no podía respirar” comenzó explicando.

“Luché por mi vida pateando el ataúd, porque no podía dejar que lo cerraran, si lo prendía iba a explotar” añadió.

“Finalmente logré salir entre patadas, pegando gritos y golpes, enojado por todo lo que pasó” dijo.

El regreso de Mercyful Fate

El pasado 2 de junio de 2022, en Hannover, Alemania, la agrupación volvió a tocar en vivo después de 23 años de ausencia.

Como parte de su regreso, Mercyful Fate lanzó hace algunas semanas la reedición, de su álbum “Melissa” en honor a su aniversario 40.

Desde sus inicios en 1981, Mercyful Fate llamó la atención por sus letras dramáticas y explícitas dedicadas al mal, lo oculto y lo oscuro, además del extraordinario rango vocal y la inconfundible apariencia de King Diamond. En 1985, la banda se separó, pero su líder dio paso a su aclamada carrera como solista y como formador de nuevos grupos.

Ya para 1993, cuatro de los cinco integrantes se volvieron a juntar para grabar “In the Shadows”, contando con tal éxito que hicieron parecer que el tiempo no había pasado. Después de cuatro discos, en 1999, Mercyful Fate volvió a separarse para retomar su compañerismo en 2022.

Así, y después de 25 años, la emblemática banda de heavy metal vuelve para seguir haciendo historia junto a sus fanáticos y fanáticas nacionales.

Entradas para Mercyful Fate

Entradas a la venta a través de PuntoTicket con los siguientes valores: