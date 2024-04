“Es la asignatura pendiente”: Gustavo Álvarez detalla el gran problema que tuvo la U en el empate ante Palestino

Gustavo Álvarez, entrenador de la U de Chile, analizó el empate de este domingo por 2-2 frente a Palestino en La Cisterna en el marco de la novena jornada del Campeonato Nacional 2024.

“Vinimos a una cancha complicada, con un rival con una seguidilla de buenos resultados, inclusive sin goles en contra. Eso marca la magnitud del rival”, comentó de entrada el estratega de los azules en diálogo con TNT Sports.

Respecto al desarrollo del encuentro, indicó que “nos pusimos pronto en ventaja, quizás cedimos un tanto la iniciativa luego de eso hasta recibir el gol del empate. Me parece que el segundo tiempo el equipo tuvo muchísimo carácter y lo buscó permanentemente”.

“En general fue un buen partido, con la observación de no resignar el dominio y el control del juego cuando nos ponemos en ventaja”, añadió el DT.

En esa línea, se refirió a la expulsión de Israel Poblete: “Es algo que he dicho que estamos trabajando y analizándolo. Tenemos que tener ese timing en las pelotas divididas de que la intensidad no se transforme en faltas, porque si no, las sanciones caen con facilidad”.

Por último, Gustavo Álvarez valoró la actitud de sus dirigidos, aunque les dejó tarea de cara al próximo partido ante Huachipato: “Lo mejor de hoy es el carácter del equipo en el segundo tiempo. Hoy el equipo tuvo una rebeldía y un corazón muy grande”.

“Tenemos que trabajar cuando estamos ganando controlar mejor el partido, que fue a mi criterio la asignatura pendiente del primer tiempo”, sentenció el técnico de la U.