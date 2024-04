Comisión Antidistorsiones falla a favor de Huachipato: los trabajadores celebran la resolución tras semanas de movilizaciones

La Comisión Antidistorsiones emitió un fallo significativo a favor de la Siderúrgica Huachipato, una usina que ha estado en el centro de una investigación por presunto sobreprecio de las acereras chinas. Esta resolución implica que Huachipato contará con una medida precautoria durante un período de 6 meses, mientras la investigación continúa su curso.

En la resolución, la Comisión Antidistorsiones acordó entregar las medidas provisionales del 24,9% para la importación de las barras de acero para la fabricación de bolas de molienda de diametro inferior a cuatro pulgadas, originarias de China. La duración de esta medida será de seis meses.

Los trabajadores de Huachipato han expresado su alegría y satisfacción ante esta medida. En declaraciones a ADN, destacaron su compromiso y determinación para asegurar que Huachipato pueda continuar operando durante muchos años más. En sus palabras, manifestaron su voluntad de seguir luchando para garantizar la continuidad de la empresa por al menos otros 70 años.

“Tenemos que seguir trabajando para tener una definitiva. Estamos pidiendo cuatro años más. Pero necesitamos una definitiva para mejorar nuestra situación económica en la empresa”, dijo Hector Medina, presidente del Sindicato N°1 de trabajadores de Huachipato.

“Yo no puedo no dar los agradecimientos tanto al gobierno como a la Comisión Antidistorsiones que me parece que actuaron técnicamente y políticamente, así que por lo tanto, ambas cosas se combinaron para dar este resultado, que nos da tranquilidad”, añadió.

Lo que dijo el ministro de Economía

Ante este fallo, otro que reaccionó fue el ministro de Economía, Nicolás Grau. “En la institucionalidad de tratados comerciales, los Estados tienen el derecho de cuidar los empleos industriales o de las empresas que estén afectadas, cuando existe evidencia de antes. Eso es exactamente lo que había identificado la comisión, al evaluar técnicamente los antecedentes, tanto lo que hizo la vez anterior, como ahora revisando nuevos antecedentes”, afirmó.

“Como gobierno hemos cumplido nuestro compromiso frente a los sindicatos y la comunidad del Biobío de que la comisión resolviera con la mayor celeridad posible, porque entendíamos y teníamos empatía con la urgencia productiva y social en la que nos encontramos en esta región”, añadió.