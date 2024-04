Trabajadores de Huachipato participan de actividad familiar a horas de una determinante sesión de la comisión Antidistorsiones

Biobío

La Compañía Siderúrgica Huachipato realizó una actividad para los trabajadores y sus familias, en el Coliseo Monumental La Tortuga, en Talcahuano, región del Biobío. Un respiro, si se quiere, en medio de la crisis que vive la empresa desde septiembre pasado.

El encuentro tuvo como antecedente reciente la cuarta sesión de la comisión Antidistorsiones, que revisó los antecedentes que Huachipato y la empresa Molycop entregaron para revertir las sobretasas arancelarias entregadas en marzo pasado.

La comisión entregará un primer fallo en aproximadamente 10 días. Al respecto, dijo el gerente general interino de la siderúrgica, Jean Paul Saure:

“El fallo del 25 de este mes, si es que sea positivo, es solo temporal; después, nuevamente en septiembre tenemos que estar esperando una nueva decisión. Esto nos invita a reflexionar respecto a un cambio más de fondo en el sistema actual. Este es un sistema que está establecido hace mucho tiempo, del tiempo del fax. Necesitamos algo más rápido, que esté monitoreando de manera permanente lo que está ocurriendo y no tengas que esperar a que tengas daños reales en la empresa para poder solicitar una medida de protección antidumping. Tiene que ser algo que dure más tiempo, al menos cinco años, y que sea fácil de renovar”.

Henry Campos, alcalde de Talcahuano, puso el foco en el letargo de la respuesta del Ejecutivo. Advirtió también que el nivel de cesantía que generaría el cierre de la siderúrgica no podría ser absorbido por el gobierno local. Lo señaló así:

“En un principio no se creyó a Huachipato cuando decían que podían cerrar, porque cuando se anuncia el cierre, vemos al Gobierno que, gracias a Dios, se activó con la comisión Antidistorsiones. Por eso agradezco al ministro (de Economía, Nicolás) Grau cuando dijo que en la reposición iban a pedir que se constituyera lo antes posible la comisión. Pero le creyeron tarde, y nos damos cuenta, primero, porque no había un plan b, y ese plan b, insistimos, tiene que ser, no una reconversión, sino que tiene que haber un plan de desarrollo para la región del Biobío”.

El próximo martes, cuando sesiones de nuevo la comisión Antidistorsiones, los trabajadores esperan que se acoja la solicitud de porcentajes: 25% para la barra de acero y 33% para la bola de molienda.

“Lo que estamos viviendo aquí hoy es un ánimo que nos entrega un oxígeno distinto, porque vemos a nuestras familias, las miramos y decimos que no puede suceder lo que está pasando. No puede cerrarse Huachipato, ellos no se lo merecen, los niños no se lo merecen. Por tanto, llamo a las autoridades, a los que tienen que legislar o decidir en unos días más, que piensen que ellos también tienen hijos, también tienen familias y no les gustaría quedar sin trabajo. Y ahora no están saliéndose de los c+anones normales. Estamos en lo justo, no solo nosotros, sino que a nivel internacional nos dan la razón. China hace dumping, están haciendo cosas que no corresponden. Queremos una cancha pareja para seguir compitiendo”, dijo Héctor Medina, presidente del Sindicato 1 de trabajadores de Huachipato.