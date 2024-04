Senapred por incendios en Valparaíso: “A la luz de la tragedia da pudor decir que fue una temporada con bastante menos impacto que en otros periodos”

Desde acá, el mes de abril, los incendios forestales y estructurales que azotaron a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en la región de Valparaíso, en época estival se ven de forma distinta: “Estuvimos ante un evento que los expertos catalogan de sexta generación: fue muy difícil de modelar, con condiciones climáticas que hicieron que avanzara rápidamente en su trayecto. Con Senapred estuvimos con los equipos de la dirección regional de Valparaíso en los puestos de mando que se habilitan en situaciones como esta”, diagnosticó la directora nacional subrogante del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, la mañana de este viernes, en ADN Hoy.

Después de ellos vino un proceso nominado “de recuperación”. Allí, el rol del Servicio era la instalación de viviendas de emergencia que, al 15 de abril, llevaba 1.208, “que comprometió el Presidente de la República para poder dar una solución transitoria”, dijo Cebrián.

La instalación de las viviendas de emergencia, sin embargo, ha estado influenciada por diferentes situaciones: por ejemplo, en una primera etapa, Senapred debía instalar la factibilidad de la instalación de las viviendas, que era revisión de terrenos. A ello se suma el proceso de demolición y remoción de escombros. Pero ¿cuál es el total de viviendas que tienen que instalar?

“El universo total de terrenos donde eventualmente podrían instalarse viviendas son estas 1.208, que ya están instaladas, y aproximadamente 800 o mil más, que tienen folios de distintas características: uno, que algunos no se abordaron en una primera etapa y van a ser abordados ahora; dos, los terrenos que se han ido factibilizando en el transcurso de este mes y medio, producto de las demoliciones. Entonces van despejándose estos terrenos y nosotros podemos entrar con las viviendas de emergencia. Y tres, situaciones de personas que en una primera instancia rechazaron la vivienda de emergencia, por distintas razones y hoy nos han solicitado la instalación. Ese universo nuevo de viviendas de emergencia podría estar cercano a mil viviendas de emergencia adicionales”, respondió la directora (s).

Otro factor que influyó fue que hubo quienes comenzaron el proceso de autoconstrucción.

En el aspecto político, el predecesor de Cebrián apuntó a las municipalidades como una de las dificultades para la construcción de las soluciones habitacionales de emergencia. Pero la actual directora tiene una mirada distinta: “Una situación de emergencia, y en particular esta, que fue de gran catástrofe, es imposible que no se generen tensiones. Son muchos los actores que tienen que participar para poder llegar prontamente con ayuda a las familias, los municipios tienen un rol muy importante, pero son los afectados: están en el territorio, tienen la presión de los damnificados por pronta respuesta y no necesariamente cuentan con todos los recursos inmediatos para poder responder. Por eso se despliega una serie de otros actores que forman parte del sistema para poder ir en apoyo a esa situación”.

“Siempre posterior a la emergencia se hacen evaluaciones y se podría haber hecho mejor, haber llegado con mayor anticipación; se podrían haber realizado otras acciones en materia de preparación y eso es algo que hay que abordar, de las lecciones que tenemos que sacar como Servicio y como sistema para poder enfrentar en el futuro, esperemos que no, para enfrentar la situación de mejor manera”, agregó luego.

En particular, los diálogos con las alcaldesas de Viña del Mar, Quilpué y Valparaíso.”es cordial, de mucha cooperación. Estamos trabajando muy coordinadamente para solucionar la situación que como Senapred que nos tiene trabajando, que es lograr instalar las viviendas de emergencia al resto de las personas que lo requieran”.

Con todo, planteó que la preparación fue intensa: “Para este periodo de mayor recurrencia de incendios forestales hicimos un trabajo de preparación de meses con distintos organismos del sistema: el mundo privado, organizaciones de la sociedad civil, trabajamos en una estrategia para el fortalecimiento de la gestión de incendios forestales”.

“A la luz de esta tragedia, a veces da un poco de pudor decir que esta fue una temporada con bastante menos impactos que en periodos anteriores si se hace el balance a nivel nacional de incendios. A la luz de la tragedia de Valparaíso y Viña del Mar, con la cantidad de personas lamentablemente fallecidas, da un poco de pudor decir esto, pero hubo mucha preparación, mucho trabajo en regiones que en febrero de 2023 sufriron el impacto de los incendios, pero fue el número de daño, de incendios y de hectáreas fue mucho menor”, resumió.

Investigación SAE

El exdirector, en la comisión legislativa que indaga el proceso de evacuación, apuntó a la Conaf como actor que falló en el envío del mensaje. Algo que se encuentra en investigación pero que, dadas las características de los siniestros, fue tan impredecible como inusitado:

“Si bien Senapred maneja el sistema y aprieta el boton para que el mensaje salga, el mensaje es requerido por un organismo técnico en este caso, Conaf, Bomberos, que está solicitando el mensaje de acuerdo a la proyección que tenga el incendio hacia los sectores y así se fue actuando”.

Es decir, alguien pide el mensaje, el mensaje se carga a la plataforma, la plataforma llega a las personas de determinadas comunas y sus perímetros cercanos, pero siempre y cuando existan antenas. “Todo lo que se mandó esos dos días llegó a toda la comuna de Viña del Mar y cercanías de Valparaíso, pero para que llegue, el celular tiene que tener tecnología para poder recibirlo (son pocos los celulares en Chile que no están habilitados para recibirlo) y tiene que haber antenas que estén operativas”, transparentó Cebrián.

El Olivar

11 familias de El Olivar presentaron un recurso para evitar la demolición de sus viviendas. Las complejidades van por el tamaño de los terrenos (”La mayoría de los terrenos son más pequeños de los requeridos para instalar una vivieda”), aunque precisó la directora que “hemos ido trabajando en un piloto con otra modalidad de construcción, pero que no podemos avanzar mientras el recurso de protección al menos se circunscriba a las 11 familias que lo presentaron porque hoy abarca a todo El Olivar. Nosotros no podemos porque necesitamos que se demuela, que hace el MOP con decreto de demolición de la municipalidad”.

Hoy en día, Senapred encabeza la instalación de luz, agua y alcantarillado. Pero el proceso ha sido de ajuste “porque estamos en un proceso de ajustar esto que no era responsabilidad de Senapred: “Se hacen en promedio 24-30 conexiones de alcantarillado diarios y 30-35 conexiones eléctricas diarias. Entre los 3 servicios, tenemos un avances de 45%-48% del total de 1.208 viviendas instaladas. Algunas tienen un servicio y les falta el otro, otras tienen los tres y en otros casos no hay factibilidad de instalarlo”.

Con todo, se proyecta que el término de la construcción sea en un plazo de siete a ocho semanas. “Estamos enfrentando los lugares más complejos, pero hacemos lo posible para acotar estos plazos”, cerró.