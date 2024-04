Registran ave en la región de Valparaíso que no era vista desde hace 60 años

El reciente avistamiento de la Garcita Azulada en el Parque Tricao de la región de Valparaíso ha generado una oleada de emoción entre la comunidad ornitológica y amantes de la naturaleza. Por primera vez en más de 60 años , esta especie ha sido registrada en esta región, marcando un hito significativo en la observación de aves en Chile.

La Garcita Azulada, conocida científicamente como Butorides striatus, es un ave cosmopolita que se encuentra en varios continentes, pero es particularmente rara en Chile. Su hábitat preferido incluye lagos, lagunas, ríos y zonas pantanosas, donde se alimenta de peces, insectos, crustáceos y anfibios. Este avistamiento es notable no solo por la rareza de la especie en la región, sino también porque indica la calidad ambiental del humedal Giverny del Parque Tricao, que ha podido sustentar a una ave tan esquiva y solitaria.

Edu Bartolomé, cofundador de Suroeste Films y el primero en observar al ave, describió su encuentro fortuito durante un paseo fotográfico por el humedal. Inicialmente confundido por su semejanza con el huairavillo local, fue gracias a la verificación de la bióloga marina Carolina Yáñez que se confirmó la identidad de la garcita azulada.

“Primero estaba en Playa Blanca, cerca del Humedal Giverny. Iba caminando, tomando fotos del lugar y en un primer momento la asusté. Voló hasta una rama y al verla me llamó la atención sus proporciones y color. Sé que esa es una garza difícil de ver, entonces me acerqué y comencé a registrarla. Seguí recorriendo y en las pasarelas de madera me la encontré a unos cinco o seis metros”, narró Bartolomé.

La importancia de este descubrimiento ha atraído a numerosos entusiastas de aves, ornitólogos y fotógrafos a la zona, todos esperando observar y documentar a esta especie raramente vista. Además, el avistamiento ha sido celebrado por la Fundación Parque Tricao, con su director ejecutivo, Nicolás Vicuña, expresando orgullo y sorpresa por la elección del parque como hábitat temporal de la garcita.

“Como equipo Tricao estamos muy sorprendidos, pero también orgullosos de que esta garcita nos haya visitado. Que una especie que no se veía hace más de 60 años por la región de Valparaíso, haya escogido el parque como su hogar al menos por un par de días, nos demuestra una vez más que entender y cuidar la naturaleza genera resultados positivos” mencionó Vicuña.

La garcita azulada se caracteriza por su plumaje de color gris azulado en la parte superior y blanco en la inferior, un cuello largo y delgado con una franja negra, y un pico gris oscuro acerado. Su presencia en el Parque Tricao resalta la importancia de preservar los ecosistemas naturales como humedales, que son vitales para la biodiversidad y la conservación de especies migratorias y residentes.

Este evento también subraya la relevancia de la observación y documentación continua de la fauna silvestre, permitiendo un mejor entendimiento de los patrones migratorios y la salud de los ecosistemas locales. Así, la garcita azulada no solo ha ofrecido una oportunidad única de observación, sino que también ha contribuido a la concienciación sobre la conservación ambiental en Chile.