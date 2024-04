Irán no tiene planes para represalias inmediatas contra Israel tras el ataque con drones

Teherán de Irán

Un alto funcionario de la República Islámica de Irán aseveró que no existen planes para ejecutar alguna represalia inmediata contra Israel luego del ataque con drones sobre diferentes zonas del país persa. La fuente, bajo la condición de anonimato, manifestó que la tesis sobre la ofensiva con aparatos no tripulados parece ser la de una acción al interior de su territorio. El personero dijo que “la fuente extranjera del incidente no ha sido confirmada”, pero que se estima que fue ejecutada por “infiltrados” que usaron drones ingresados a esa nación asiática.

The Guardian detalla que el alto funcionario iraní comentó que “no hemos recibido ningún ataque externo, y la discusión se inclina más hacia la infiltración que hacia el ataque externo”. La tesis de las fuerzas de seguridad de Irán es que los drones fueron ingresados a su territorio y operados por infiltrados al tratarse de aparatos de corto alcance. Previamente algunos personeros militares iraníes descartaron la existencia de daños en la ciudad de Isfahán o en sus alrededores. Se estima que las fuertes explosiones escuchadas se deberían a la destrucción en el aire de los drones.

La versión entregada ahora por el funcionario iraní no confirma la autoría de las Fuerzas de Defensa de Israel, algo que inicialmente aseveraron las agencias estatales de ese país y también personeros de Estados Unidos. La propia prensa estadounidense aseveraba que las fuerzas israelíes habían lanzado un ataque con misiles contra el territorio de Irán, algo que habían avisado los militares de Israel a sus pares aliados norteamericanos. Si bien no existe la confirmación de la autoría del ataque, eso no descarta que esté vinculado a las acciones militares que planificaban los israelíes.

Los reportes iniciales hablaban de un ataque aéreo y de explosiones en las cercanías del aeropuerto de Isfahán y de una base aérea del ejército iraní en la provincia del mismo nombre. La acción parece ser similar al ataque con drones que Irán lanzara la semana pasada contra un recinto militar israelí en el norte de los territorios ocupados. Diferentes países llamaron a ambos países a no elevar el conflicto y arrastrar a Medio Oriente a una gran guerra.