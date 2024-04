Los detalles de acción judicial solicitada por la defensa de Daniel Jadue donde acusa a la Fiscalía por “arraigo nacional de facto” y “extorsión”

Luego de que al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se le impidiera abordar un avión para viajar a Venezuela, su abogado defensor, Ramón Sepúlveda, solicitó esta jornada “con extrema urgencia” una audiencia de cautela de garantía, la que tendrá lugar este viernes 19 de abril a las 13:00 horas.

Según el escrito de cuatro páginas al que tuvo acceso Radio ADN, se acusa que durante la noche del 17 de abril, el jefe comunal “se encontraba en dependencias del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, para efectos de abordar prontamente un vuelo internacional programado con horario de salida a las 00:37 horas, con destino a Venezuela, circunstancia en la cual, habiendo pasado los controles de Policía internacional sin problemas, se le acercó un oficial de la PDI indicándole que lo acompañara”.

De acuerdo al relato del defensor, tras unos minutos de espera, el mismo detective que lo controló le señaló que no habría problema alguno y que podía continuar el viaje sin problema.

Sin embargo, la situación cambió luego de un rato, ya que según contó Sepulveda, “mientras conversaba telefónicamente con mi cliente, me llama la fiscal titular de la causa doña Giovanna Herrera, quien me consulta respecto al viaje de Daniel Jadue, ya que existirá una supuesta ‘alerta temprana’ informada a la PDI respecto de su persona”.

“Muy extrañado por lo ocurrido, se le informa a la fiscal que le pediríamos el detalle del viaje a nuestro cliente, quien nos remite el pasaje vía Copa Airlines y la invitación de Gobierno Venezolano a una actividad los días 19 y 20 de abril, haciéndole ver desde un inicio a la fiscal, que nos parecía ilegal esta petición, ya que nuestro cliente no tenía medida cautelar alguna por esta causa ni por ninguna otra”, se detalla.

El abogado relata que se les indicó vía telefónica que el viaje no sería justificado para la fiscal Herrera y del Fiscal Regional Javier Almendariz, donde les dejaron dos opciones: que Jadue no abordara su vuelo o bien desde la Fiscalía pedirían una orden de detención verbal. Frente a este escenario, el edil no abordó su vuelo “ya que indudablemente la confianza en el actuar del ente persecutor y en especial de los citados fiscales era muy baja en ese momento, por lo que no quisimos exponer a nuestro cliente a una situación que vulnerara aún más sus derechos”.

En el documento, se acusa que la situación se trataría de un “arraigo nacional de facto” contra el alcalde de Recoleta puesto a que “existe en este caso una vulneración evidente y latente al debido proceso, ya que se impone una medida cautelar de facto y se hace además mediante una grave extorsión a mi representado, pues las medidas cautelares como la detención, deben darse en un contexto de estricta necesidad procesal” y remarcó que de momento Jadue no tiene ninguna medida cautelar en su contra.

Finalmente, junto al documento para solicitar la acción judicial ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, se adjuntaron la carta de invitación al Encuentro hacia la Agenda Alternativa Social Mundial, del Fondo de Compensación Interterritorial y los pasajes ida y vuelta vía Copa Airlines, con destino Venezuela.