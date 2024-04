“Eso de derechas e izquierdas es el gran error de los políticos”: Kathy Salosny asegura que irá de candidata por la alcaldía de Algarrobo

Katherine Salosny anunció su intención de postularse a la alcaldía de Algarrobo, revelando sus planes en una entrevista reciente. Esto después de que en el programa Podemos Hablar, la ex animadora televisiva manifestó su deseo de trabajar por la comuna de la Quinta Región, donde reside actualmente.

En sus declaraciones, Kathy Salosny enfatizó la situación actual de Algarrobo: “Es una comuna que tiene un fuerte abandono (...) Hay fisuras, hay que recuperar confianza, hay una herida abierta, y hay un fuerte abandono, sobre todo de un lugar que es tan bello”.

Irá por un cupo de la DC

Posteriormente, en una entrevista con la Revista Ya, Kathy confirmó su candidatura. “Me lo han propuesto desde hace muchos años. Me lo decían (la gente) cuando yo aún vivía en Santiago y venía a ver a mi mamá acá a Algarrobo. Ha sido como una constante, te diría, durante siete, ocho años. Pero no era una oferta seria como la de ahora, de parte de Roy Crichton, del Gobierno Regional de Valparaíso”, afirmó.

Tras ello, la ex animadora televisiva aclaró que no tiene afilición política. Ella se define como independiente e irá como candidata única del oficialismo en un cupo de la Democracia Cristiana. “No tengo domicilio político porque creo que eso de derechas e izquierdas es el gran error que cometen los políticos”, sostuvo.

Más adelante, la exconductora de los matinales Buenos días a todos y Mucho Gusto destacó su amor por Algarrobo: “Yo no elegí el lugar donde nacer, pero sí elijo el lugar donde quiero vivir. Y yo elegí vivir en Algarrobo, estoy enamorada de esta comuna y me encantaría poder llegar a ser la alcaldesa”.

Respecto a la financiación de su campaña, Kathy mencionó que utilizará los recursos mínimos que entrega el Servicio Electoral (Servel). “Hacer campaña en una comuna chiquitita como esta no es tan caro, y la ventaja es que, bueno, la gente me conoce”, argumentó.

Finalmente, unque todavía no es el momento para inscribir formalmente su candidatura, lo cual ocurrirá en junio, Kathy Salosny confirmó su determinación de postularse. “La verdad, estoy súper confiada en ser la mejor opción para Algarrobo, tengo plena confianza. Nosotros con mi equipo tenemos la transparencia como principio: es urgente recuperar confianzas”, cerró.