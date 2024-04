“Con nuestros votos no van a contar para avanzar”: Oposición critica a Minsal por cancelar reunión agendada para discutir ley corta de Isapres / Oscar Guerra

Este jueves, los senadores Javier Macaya (UDI) y Ximena Rincón (Demócratas) acusaron que el Ministerio de Salud les canceló una reunión que tenían fijada hoy con el fin de discutir y resolver problemas sobre la tramitación de la ley corta de isapres, la cual será votada la próxima semana en el Congreso.

Según indicaron, en la cita se iba a discutir con la ministra Ximena Aguilera uno de los pocos ajustes que la Comisión de Hacienda incluyó antes de despachar el proyecto a la Sala, que abordaba el papel de Fonasa en la implementación de la Modalidad de Cobertura Complementaria.

“La reunión fue suspendida unilateralmente por el ministerio” y era para “solucionar problemas que ha tenido la tramitación”, afirmó Macaya en medio de un punto de prensa realizado en el exCongreso Nacional, hasta donde también llegaron los senadores Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI), todos miembros de la Comisión de Hacienda.

Asimismo, acusó que “la actitud del Ministerio de Salud es una actitud de una irresponsabilidad gigantesca. Es una falta de respeto para con una reunión que había sido agendada con antelación”, consigna La Tercera.

“Por lo menos desde la oposición nosotros anticipamos que el problema es del Ejecutivo. Con nuestros votos no van a contar para avanzar en esta vía de solución. Y si finalmente no hay ley, es una responsabilidad que recae en los hombros del Ejecutivo, no de nosotros”, advirtió Macaya molestó con la cancelación.

Por su parte, la presidenta Ximena Rincón señaló que “es lamentable no haber podido tener esta reunión con la ministra, el poder entregar propuestas, construir caminos de solución a un tema que no tiene que ver con la industria de isapres, tiene que ver con las personas, con nombre y apellido”.

“No voy a votar en contra, pero tampoco voy a votar a favor”

“Es importante que entienda el gobierno que (...) (el proyecto) tal como está, va a ir una mixta, porque en el Senado no vamos a avalar lo que venga de la Cámara de Diputados y (luego) lo que venga de la mixta”, advirtió.

En esa línea, anticipó al gobierno de que “no voy a votar en contra, pero tampoco voy a votar a favor. Que el gobierno se haga cargo, porque ellos son los únicos que tienen potestad en materia de seguridad social”, cerró.

Cabe mencionar que, en el caso de que el Senado no acoja el proyecto tal como viene de la Cámara de Diputados el próximo 29 de abril, la iniciativa recaería en una comisión mixta, conformada por diputados y senadores, instancia que revisaría la iniciativa entre el 6 y 12 de mayo.