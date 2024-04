Trabajador de barbería y la polémica del negocio: “No todos somos bandidos (...) nos dedicamos a un rubro que lo han tomado para tapar muchas cosas”

Durante las últimas jornadas se ha discutido en torno al funcionamiento de algunas barberías, por la entrega de licencias y permisos, la poca fiscalización y el supuesto movimiento ilícito que algunos de estos locales congregan.

El tema ha generado bastante polémica y ha activado movimientos por parte de algunos municipios que han desplegado ciertos operativos que han crispado la discusión entre autoridades y trabajadores e incluso entre los mismos colegas, donde una parte acusa fuerte discriminación y estigmatización, aunque muchas veces se cruza la línea de la regularidad.

Bajo este escenario, en La Prueba de ADN conversamos con el dueño de una barbería (que prefirió mantener sus datos bajo resguardos) para abrir espacio a su visión y descargo frente a la situación que involucra a su rubro.

“Estamos afectados, porque no todos somos bandidos, no todos somos maleantes, traficantes. Simplemente, nos dedicamos a un rubro que lo han tomado para tapar muchas cosas”, comenzó diciendo.

Frente a esto, comprendiendo el problema de fondo, apuntó que “tendrían que entrar de local en local y ver quién es el que está infringiendo las leyes como tal, porque no todos podemos entrar en una misma sintonía. Yo trabajo para mantener mi familia”.

Respecto a las consecuencias concretas, más allá de una estigmatización y caer en el complejo prejuicio, lamentó que “ha bajado bastante el trabajo y lastimosamente nosotros tenemos que depender de los clientes día a día para mantener nuestro negocio”.

A pesar de que en su caso ya trabajen con base en “una clientela fija y reserva de horas”, apuntó que los nuevos o potenciales clientes “se cohíben”, lo que sin duda genera cierta incertidumbre.

De todas formas, es partidario de que los municipios aumenten las fiscalizaciones, apelando a que “el que no la debe no la teme, y si usted está legal en todos los aspectos, no hay que temer”.