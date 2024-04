Presidente Boric responde a emplazamiento de Maduro: “Estamos disponibles a tener todas las instancias de diálogo que sean necesarias”

Calama

El Presidente Gabriel Boric viajó, este martes, hasta la ciudad de Calama, en la región de Antofagasta, para presentar la redistribución del royalty. Minutos antes, en la bajada del avión, el Mandatario abordó la invitación que hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para tratar temas relativos a la delincuencia y el crimen organizado.

El Presidente destacó “de las palabras de ayer del presidente Maduro, uno, el reconocimiento de la existencia y peligrosidad del Tren de Aragua. Creo que eso, tanto como las rectificaciones que hubo durante la semana pasada, es un avance respecto a lo que había sido anteriormente”.

“En segundo lugar, nosotros estamos disponibles a tener todas las instancias de diálogo que sean necesarias para combatir el crimen internacional y el crimen transnacional. Porque es un problema que tenemos en toda la región, en toda América Latina, que no se puede enfrentar solamente encerrado en nuestras fronteras nacionales”, acotó luego.

Como tercer punto, “es importante también señalar que yo podría tener diferencias con el expresidente Piñera o con otras autoridades del gobierno anterior, pero las diferencias entre Chile las resolvemos acá, en Chile, no por la prensa hablando con mandatarios extranjeros. Y en eso yo me voy a tener a todas las instancias de diálogo que sean necesarias”.

El Presidente también puso el foco en la labor que está realizando el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, y también el canciller Alberto Van Klaveren: para esta semana está agendado un encuentro con todos los ministros de seguridad de la región, donde el caso de Venezuela “va a ser uno de los principales temas sin duda a tratar y en donde yo también voy a participar en la apertura justamente para la importancia que se requiere”, precisó el Presidente.

Sobre la modalidad para establecer diálogo con Maduro, no descartó ningún medio. “Acá lo importante, más allá de la retórica y más allá de las palabras, es que haya colaboración concreta y, por lo tanto, lo que le corresponde a Venezuela es colaborar y ojalá cumplir y entregar a los delincuentes que cometieron un crimen gravísimo, como es el asesinato del ex teniente Ojeda. Nosotros vamos a trabajar en esa línea. Si para eso es necesario hablar con él, con el presidente Maduro, yo no tengo ningún problema, no hay ningún tipo de impedimento para aquello. Insisto, mi rol como Presidente de la República es conversar con todo quien sea necesario y abrir todas las instancias que sean necesarias para encontrar justicia y para combatir el crimen organizado, sea donde sea que este se encuentre”, complementó después.

“No voy a polemizar mediante terceros y menos a partir de un presidente extranjero con acciones que podamos tener diferencias acá en nuestro país”, cerró al referirse a que fue el expresidente Piñera quien invitó al crimen organizado venezolano a Chile.