Manuel Pellegrini se sincera en la TV egipcia: ofertas desde Chile, su despido en Real Madrid y la “rivalidad” con Mourinho

Manuel Pellegrini, DT del Real Betis, abordó diversos temas en una sorpresiva entrevista con la televisión egipcia, en donde repasó su paso por Manchester City y Real Madrid, habló de las ofertas que ha recibido en el último tiempo y abordó su “rivalidad” con José Mourinho.

En diálogo con Canal 1 de Egipto, el chileno recordó con cariño sus años en como entrenador de los “Citizens”. “Mi etapa con el Manchester City fue maravillosa, en la cual logré el título de la Premier League en el 2013-2014, y el título de la Copa de la Liga en mi primera temporada fue un logro y algo positivo”, señaló.

En esa línea, aseguró que no le molestó el hecho de que el club inglés confirmara a Pep Guardiola como el próximo DT, cuando él aún estaba en el cargo. “Mi experiencia podría haber sido de más de tres años con el City, pero en general estoy contento con esta experiencia y no me enojé después de que el City anunciara el nombramiento de Guardiola, debido a la franqueza de la dirección del club conmigo antes”, reconoció.

Respecto a su ciclo en los “Merengues”, Pellegrini aseguró que “a cualquier entrenador del mundo le gustaría entrenar al Real Madrid, porque es un equipo que siempre busca ganar títulos, y mi experiencia quedará grabada en mi memoria”.

“Quería seguir más tiempo en el Real Madrid, pero Florentino Pérez, presidente del club, tras su regreso, quiso un cambio”, agregó el “Ingeniero” sobre su salida del club español, donde fue despedido y en su reemplazo contrataron a José Mourinho.

Precisamente sobre este último, el técnico nacional le bajó el perfil a la supuesta rivalidad entre ambos que se ha mencionado tanto en Europa. “Mi relación con José Mourinho es normal. Es un entrenador senior y siempre hace declaraciones fuertes. No nos hemos visto mucho en España y no hay diferencias entre nosotros. Cada uno tiene su propia opinión”, sostuvo.

Por último, Manuel Pellegrini se refirió a las propuestas laborales que le han llegado siendo DT del Real Betis. “He recibido varias ofertas de Argentina, Chile y clubes de la liga saudí y tenía una cláusula de rescisión en mi contrato, pero no quería irme del Betis, que está en fase de desarrollo”, afirmó.

“Esta es mi cuarta temporada con el Betis y mi valoración de esta experiencia actual es positiva. Mi equipo se está desarrollando mucho, hemos podido ser un equipo competitivo y nuestra ambición continúa a pesar de las dificultades que afrontamos esta temporada”, completó el chileno.