Caso Audios: contralora (s) Dorothy Pérez y exministro Hernán Larraín exponen ante comisión investigadora de la Cámara de Diputados

Congreso

La contralora subrogante, Dorothy Pérez, llegó hasta la comisión especial investigadora que indaga la posible comisión de delitos por medio del pago de sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), este lunes, en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El caso fue destapado tras un reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper) y hoy en día tiene como principales imputados a los abogados Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y al empresario Daniel Sauer. Todo, en el denominado “Caso Audios/Hermosilla”.

Las diputadas y diputados apuntaron, en su interrogatorio a Pérez, sobre el vínculo que la contralora subrogante podría tener con Leonarda Villalobos, luego de que una publicación de Ciper mostrara una conversación que ambas habrían tenido por Whatsapp.

“Respecto de ese caso en particular, descarto de manera tajante, absoluta y completa cualquier relación, profesional o de otro tipo, con el señor Hermosilla o la señora Villalobos. Yo nunca he hecho un trabajo con ella. Respecto de eventuales conversaciones posteriores, en el mismo medio de comunicación están expuestas, y salta a la vista de que no hay ninguna conversación posterior”, dijo la contralora en su presentación.

En efecto, Pérez conoció a Villalobos en 2014, por medio de Luis Angulo, esposo de Leonarda: coincidieron por temas laborales en el ministerio de Educación. Luego, en 2022 y 2023 él la contactó para resolver tomas legales. En enero de 2023 “(Angulo) la invitó a su casa a una conversación social, en la que participaron amigos de ellos que eran exautoridades y cientistas políticos (no había ningún parlamentario en dicha comida), en la que también participó su cónyuge señora Villalobos. En abril, le extendió una nueva invitación, luego de la cual la señora Dorothy Pérez se contactó, por primera vez con la señora Villalobos (por WhatsApp), únicamente para agradecer la invitación y consultarle qué podía llevar eventualmente para la cena, actividad a la que finalmente no pudo asistir”, se lee en la respuesta que se emitió desde Contraloría a Ciper por el reportaje.

Otro invitado a la comisión fue el exministro de Justicia, Hernán Larraín: las mismas pruebas mostraron las presuntas “influencias” de Hermosilla en la designación de jueces de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Consultado el exsecretario de Estado por esto, espetó: “Sí, por cierto (lo conozco). Nunca recibí una solicitud de su parte (para la designación de jueces)”.

Exposición

Pérez dio cuenta de seis fiscalización de Contraloría al SII entre 2019 y 2023 y una a la CMF. Así, por ejemplo, en el informe sobre el funcionamiento y la capacidad de usuarios concurrentes de la plataforma de Operación Renta 2023, se determinaron “inconsistencia de datos”: casos con estado cerrado, pero sin fecha de resolución; otros abiertos, pese a tener fecha de resolución; y otros “con fecha y hora de resolución de incidente previo a la fecha y hora de su notificación”. También hubo más de 90 casos donde las resoluciones excedieron lo establecido.

Descubrió también discrepancias en cuentas corrientes de la Dirección Regional Metropolitana Oriente del SII por más de $25 millones.

En cuanto al pago de horas extra en el SII a personal fiscalizado, entre enero de 2018 y junio de 2019 se entregaron más de $174 millones en horas no acreditadas, y otras parcialmente acreditadas de casi $140 millones.

En el caso de la CMF, en cuyo caso la fiscalización es exclusivamente a “las cuentas de sus gastos”. Por ello, no se pudo revisar la responsabilidad funcionaria. Así, se estableció que hubo ocho desembolsos por más de #32 millones “sin la documentación que los acredite”. Pero quizás la cifra más alta fue la relativa al arriendo de plataforma tecnológica por casi $1.500 millones en 103 dispositivos, de los cuales 83 no son utilizados por la entidad.

El diputado liberal Luis Malla, integrante de la comisión, criticó sobre todo los resultados de las horas extra: ”Encuentro muy grave que el SII no haya hecho las denuncias correspondientes y así como esa, varias otras que debió haber hecho por diferentes casos que hemos visto por toda esta década. Muchas veces vemos casos de elusión, de evasión de impuestos, donde el SII lamentablemente no ha dado el ancho”.

A la comisión fueron invitados los exministros Rodrigo Delgado y Andrés Chadwick, como también miembros de la Corte Suprema. Todos declinaron venir: no tienen la obligación de hacerlo si respondieron adecuadamente a la instancia.