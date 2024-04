Yuri revela qué fue lo que le ayudó a evitar que se convirtiera en ninfómana

Yuri regresa una vez más a Chile, con un show para este viernes 12 abril, consolidando así su estrecha relación con el país. Con parte de su familia aquí y casada con Rodrigo Espinoza, reconocido músico de Aleste, la cantante mexicana sabe que llega a un territorio en el que tiene raíces profundas.

Y este nuevo paso por el país se da en el marco de su espectáculo “Euforia Tour”, una producción que la estrella preparó durante la pandemia y que promete ser un despliegue artístico al nivel de los espectáculos de Las Vegas. El Gran Arena Monticello será el escenario donde Yuri deslumbrará a su fiel fanaticada con un repertorio cargado de clásicos que la han posicionado como una de las cantantes más importantes.

En conversación con La Cuarta, Yuri reveló qué fue lo que le permitió dejar en el pasado su fanatismo por el sexo. “Si Dios no hubiera llegado a mi vida, yo hubiera sido ninfómana, porque yo era muy coqueta, tenía novios en todos lados, esa era mi definición. Así como hay rockeros que dicen ‘yo le metí a la droga, yo le metí a la cocaína, yo le metí a la marihuana’, y otros dicen: ‘no, yo era alcohólico’. Yo era así, me gustaba el sexo, mucho, pero mucho”, afirmó.

“Entonces creo que si Dios no hubiera llegado a mi vida, yo hubiera tenido más novios, porque eso también es una debilidad. Una cosa es que tengas un novio, y otra cosa es que tengas muchos novios al mismo tiempo, eso no es correcto, entonces, sí, Dios paró. Y sobre todo paró porque todo trae consecuencias en la vida, todo el exceso trae consecuencias”, añadió.

Conoció los riesgos y vivió un momento de inflexión en su vida sexual

Además, la cantante mexicana expuso los riesgos a los que se exponía al tener tantas relaciones sexuales. “Si tú eres muy sexual, vas a terminar contagiada de algo, aunque te cuides. Cuando me pegaron un papiloma, que es un cáncer cervicouterino, de lo que murió Eva Perón, resulta que cuando tú averiguas qué pasa, qué te contamina, si se pusieron o no condón… Muchas personas no saben, pero si el condón no está a una temperatura adecuada, no sirve”, sostuvo.

“Por eso mucha gente dice, ‘ay, me embaracé y tenía condón’, pero no estaba en la temperatura, normalmente lo cargas en la bolsa, o sea, eso nadie lo sabe. La gente que vende condones no explica, o las personas no se meten a leer, no es como ‘Ay, espérate, me voy a quitar el chon, a encuerarme, y déjame ver para leer cómo me lo pongo’, cero ¡Tú estás en otro canal!”, complementó.

Posteriormente, Yuri reveló el impactante momento que le hizo cambiar con respecto a su vida sexual. “Cuando yo me preparé y estudié el porqué, de dónde viene el papiloma cervicouterino, y después viene cáncer, descubrí que hay papiloma de muchas maneras, hasta en la garganta. Cuando yo me hice mi estudio te pregunta el doctor, ‘¿usted hizo sexo oral?’ y yo pensaba ‘¡a usted qué le importa mi boca!’, ¡Qué horrible! Y él decía, ‘es que si tú no me dices, puedes perder tu voz’”, expuso.

“Me dijo un caso de un cantante de un grupo muy importante en México que tiene papiloma en la garganta, por sexo oral. Entonces, imagínate si me dicen eso a mí, soy cantante, vivo de mi voz... Fueron las dos semanas más tormentosas de mi vida”, añadió.

Finalmente, ante esta experiencia, es que la cantante mexicana tuvo la siguiente reflexión: “Ahí me acordé mucho de Dios, y dije, ‘Señor, perdóname, pero es que me encantaba el chiquichiqui. ¿Qué hago?’. Entonces a lo mejor es algo muy excéntrico y fuerte, pero si Dios no hubiera llegado a mi vida, se me hubiera caído todo a pedazos”.