Muerte del teniente Emmanuel Sánchez: dónde y a qué hora será el funeral del carabinero asesinado en Quinta Normal

El Presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, fueron algunas de las autoridades que el jueves llegaron hasta la Iglesia Evangélica de Carabineros (Igecar), en calle Roberto Epinoza, sector de barrio Matta, en Santiago Centro, para participar del velorio del teniente Emmanuel Sánchez Soto, asesinado el miércoles en Quinta Normal, tras frustrar la acción de una banda de ciudadanos venezolanos en situación irregular en el país que robaba teléfonos celulares.

El tránsito en los alrededores del templo fue interrumpido reguladamente por parte de los propios policías uniformados. En paralelo, se realizaba el control de detención de Wilber Olivares, Josué Ramírez y Yolvi González: la Fiscalía solicitó ampliar la detención de todos hasta el domingo, a fin de reunir más pruebas y lograr dar con el cuarto implicado, hasta ahora prófugo. En tanto, Olivares cumplirá su prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad; Ramírez y González, por su parte, lo harán en Santiago 1.

El fiscal Felipe Olivari, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público contó: “A estas alturas tenemos bastante evidencia que nos permitió detener a estas personas, mediante una orden de detención, y a otros dos por flagrancia, lo que se explicó en la audiencia, como pudieron ver; tenemos pericias científicas, huellas de parte de los imputados, localización por antena de teléfono, videos, fotografías, declaraciones de testigos. Tenemos que seguir indagando y profundizado con las diligencias que nos permitan tener la mayor certeza de la participación de estas personas y atribuirles participación en cuanto a, ojalá, quién fue la persona que disparó”.

Dos detenciones fueron en flagrancia, la tercera fue por orden de aprehensión. También se incautaron cinco teléfonos celulares. Todo, al momento de dar con ellos: en la Ruta 5 Sur, comuna de San Bernardo.

El ladrón muerto, César González, también venezolano, entró al país por un ingreso irregular en la región de Tarapacá en 2019; en octubre de 2020 se decretó su orden de expulsión. Sus compañeros de delitos detenidos también entraron a Chile por pasos no habilitados: que no hayan participado del empadronamiento voluntario promovido por el Gobierno levantó las sospechas del Ejecutivo.

Lorena Soto, mamá del asesinado teniente Sánchez Soto, destacó el espíritu de su hijo: “Creo que las autoridades están haciendo su trabajo, pero se necesita que le pongan seriedad, firmeza para que haya castigos ejemplares. No puede ser que el delincuente esté girando una y otra vez, eso no es posible. Mucha gente que ha pasado por esto siempre dice por qué esta persona tiene tantas detenciones y queda libre, no hay justicia”.

Las últimas acciones policiales ocurrieron en las comunas de Graneros, San Francisco de Mostazal y Rancagua. La fiscalía definió a la banda como una organización dedicada al robo de vehículos. De acuerdo al testimonio de uno de los aprehendidos, tras el crimen fueron a Rancagua a cambiarse de ropa y volver. En el retorno fue que carabineros los interceptaron.

Funeral

A las 09:00 horas de este viernes se llevará a cabo una última ceremonia en el Igecar, antes de llevar el cuerpo del teniente Emmanuel Sánchez al cementerio Parque Canaán, en la comuna de Pudahuel, a las 11:00 horas.