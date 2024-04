Andrés Chávez, delantero de Coquimbo Unido y autor del gol en el triunfo por 1-0 ante Sportivo Luqueño por la fase de grupos de Copa Sudamericana 2024, habló este viernes junto a Los Tenores y analizó el presente de los “Piratas”.

“Contento por el triunfo que era necesario. El gol me llega en un buen momento, uno siempre como delantero está a la espera del gol y sirvió para ganar. Era un resultado que necesitábamos y muy contento por eso”, inició señalando.

Respecto a sus primeros meses en el conjunto aurinegro, el ariete argentino señaló que “me tocó pasar por una lesión que no me esperaba y estaba con muchas ganas de volver. Pasaron varios partidos, por suerte puede hacer una buena recuperación y ahora a tratar de meterme con el equipo de lleno para agarrar ritmo”.

Además, analizó el desempeño de Coquimbo en las primeras fecha de la Copa Sudamericana: “Nosotros nos quedamos con esa sensación del partido con Bragantino que no lo merecíamos perder y nos podríamos haber traído algo. Las ocasiones las tuvimos, fueron muy claras y si hubiésemos concretado estaríamos hablando de otra cosa”.

“Estuvimos a la altura de lo que era el partido, por jugar en Brasil y todo. Ahora encaramos el partido con las mismas ganas, la misma intensidad y con un poco más, que era tratar de demostrar que estamos a la altura y pensar que podíamos”, agregó.

Por otra parte, Andrés Chávez enfatizó en no dejar de lado el Campeonato Nacional: “Eso se habló desde un principio. Es importante competir en una copa internacional y la motivación está por ahí, pero también se habló mucho de no descuidar el torneo local. Nosotros tenemos un plantel no tan largo y el profe también lo sabe”.

“Estamos consciente de eso y por lo mismo queremos ir partido a partido, tratar de dar el máximo en las dos competiciones. No le queremos perder pisada al torneo, nos pudimos acomodar en la última fecha y ojalá podamos seguir así”, complementó.

Por último, el jugador de 33 anticipó el duelo este domingo ante la U de Chile en el Estadio Nacional. “Es un partido importante, en un estadio lindo y con toda su gente. Ojalá podamos llegar y traernos un buen resultado que va a ser importante para nosotros”, sentenció.