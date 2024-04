Sebastián Sichel por posible candidatura a la alcaldía de Santiago: “Estoy disponible en la medida que tengamos unidad en la oposición”

“Es una decisión que tienen que tomar los partidos”. La frase la dijo el expresidenciable de Chile Vamos, Sebastián Sichel este jueves, el día después de que se conociera que no competería en una primaria para llegar al sillón municipal de Santiago.

El plazo de inscripción para participar de esa primera instancia terminó el miércoles: el oficialismo disputará primarias en 86 comunas, mientras que la oposición lo hará en 22. Y allí no está Sebastián Sichel. Este jueves, profundizó en la decisión: “Yo soy independiente, como lo saben y lo he dicho siempre. Ha habido personas, exalcaldes particularmente, que me han solicitado ser candidato por la Comunidad de Santiago. Un orgullo. Creo que el desastre de Santiago centro amerita que todos nos pongamos a disposición de esa tarea. Pero, como les digo, es una decisión que tienen que tomar los partidos, no yo”.

La oposición unida sería “una señal” para la gestión de la actual alcaldesa Irací Hassler (PC). “No puede haber gustitos personales”, sentenció antes de agregar: “Lo más importante que es poner a las personas de Santiago en el centro. Por lo tanto, es más bien lo que necesitamos. Construir una candidatura de oposición y yo apoyaría a cualquiera que sea un candidato de la oposición”.

¿Está disponible?, le preguntaron. Y Sichel respondió: “Estoy disponible, en la medida que tengamos unidad en la oposición.”.

El propio expresidenciable hizo un diagnóstico del sector, quizá un muro, que le permitió mostrarse disponible para las municipales por Santiago: “He visto debate en general que hay gente que está más preocupada de mirarse entre sí mismo, mirarse el ombligo, pelearse, mientras tenemos ciudadanos que están amenazados de la seguridad del centro, peleándose todo el día por salir adelante con sus negocios y por tanto, más que tener una discusión del con quiénes, ojalá haya una candidatura de la oposición. Y estoy dispuesto a apoyarla a quien sea”.

Entre todo, el abogado y ahora académico dejó entrever, quizá, una participación directa, no sin antes descartar algo: “No le temo a las primarias”.