“La negación no sirve y no es tolerable”: Presidente Boric llama a consulta a embajador chileno en Venezuela tras dichos de canciller venezolano

El Presidente Gabriel Boric anunció que llamará a consulta al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, por los dichos del canciller venezolano, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua al señalar que “es una ficción creada por la mediática internacional”.

“Son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y a sus familias. Y lo tomamos como un insulto también a los estados que han sido víctimas del Tren de Aragua”, dijo el mandatario.

En esa línea, añadió que esto “no solo demuestra una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también demuestra una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado el día de hoy (...) La negación no sirve y no es tolerable”.

Asimismo, acusó “falta de colaboración por parte del gobierno venezolano en áreas claves relacionadas con la seguridad, como por ejemplo la expulsión de individuos responsables de cometer delitos en nuestro país (...) Venezuela no está colaborando con los países del sur y no se hace responsable de esta situación”.

“Llamar a consulta”

Ante esto, el Presidente Boric anunció: “He tomado la decisión de llamar a consulta a nuestro embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri. Esta medida tiene como objeto poder recabar información detallada sobre la situación actual en el país y evaluar todas las medidas que sean necesarias para proteger los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos”.

“Además, acordar en conjunto e instruir al embajador todas las acciones que sean necesarias tanto ante el gobierno venezolano, como también eventualmente ante organismos internacionales”, finalizó.