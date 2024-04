Carabineros decomisa $2.500 millones en drogas durante control vehicular en Hijuelas

Hijuelas

Una impresionante cantidad de droga fue la que decomisó en las últimas horas personal de Carabineros de la tenencia de Hijuelas, en la región de Valparaíso, durante un control policial.

De acuerdo a la información proporcionada por la propia policía uniformada, el hecho ocurrió en la Ruta 5 Norte. El mayor Claudio Mendiboure, prefecto de Servicios de la Prefectura Marga Marga, relató:

“Mediante los diferentes tipos de controles que tiene Carabineros de Chile, en especial de la Tenencia Carreteras Hijuelas, efectúan diferentes controles carreteros con la finalidad de detectar el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes. Esta droga fue decomisada a raíz de estos mismos controles, sacando de circulación de casi 500 kilos de marihuana elaborada, que se traduce en la suma de casi $2500 millones vez que está dosificada”.

La droga iba en 10 maletas, las que estaba dispuesta en el pick up de una camioneta. El conductor, en tanto, es un ciudadano de nacionalidad colombiana, de iniciales J. A. S. G, de 22 años.

El delegado presidencial de la provincia de Quillota, José Raúl Orrego, destacó que “lo importante en este caso es que es droga que no va a poder ser comercializada, que no va a poder llegar a los barrios, que no va a poder, incluso, disputada por bandas que realizan estas quitadas de drogas y que muchas veces terminan en hechos de sangre. Esto se traduce en más seguridad para la comunidad y como Estado vamos a seguir trabajando para que la droga no pueda llegar al destino que pretenden las personas que se dedican al tráfico de este comercio”.